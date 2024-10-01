بدائل - CodeSignal
Coursera
coursera.org
كورسيرا عبارة عن منصة تعليمية عالمية عبر الإنترنت تأسست في عام 2012 من قبل أساتذة علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد أندرو نج ودافني كولر والتي تقدم دورات تدريبية مفتوحة ضخمة عبر الإنترنت (MOOC) والتخصصات والدرجات العلمية والدورات المهنية والماجستير. تعمل كورسيرا مع الجامعات والمنظمات الأخرى لتقديم د...
Indeed
indeed.com
إنديد هو محرك بحث أمريكي عالمي متعلق بالتوظيف لقوائم الوظائف تم إطلاقه في نوفمبر 2004. وهو شركة تابعة لشركة Recruit Co. Ltd. اليابانية ويقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس وستامفورد، كونيتيكت ولها مكاتب إضافية حول العالم. باعتباره محرك بحث ذو موضوع واحد، فهو أيضًا مثال للبحث العمودي. إنديد متاح حاليًا...
LinkedIn Learning
linkedin.com
تساعد LinkedIn Learning، المنصة الرائدة للتعلم عبر الإنترنت، المؤسسات على زيادة مشاركة المتعلمين وتطوير المهارات التي يحتاجونها اليوم وغدًا. مع أكثر من 16000 دورة تدريبية يتم تدريسها من قبل خبراء حقيقيين من Lynda.com - وأكثر من 50 دورة جديدة تضاف كل أسبوع - تكون المكتبة محدثة دائمًا بالمحتوى التجاري...
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد Udemy Business الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في مكان العمل سريع التغير اليوم من خلال تقديم محتوى تعليمي جديد حسب الطلب من خلال سوق محتوى قوي. مهمتنا هي مساعدة الموظفين على القيام بكل ما سيأتي بعد ذلك، سواء كان ذلك المشروع التالي الذي يجب التعامل معه، أو المهارات التي يجب تعلمها، أو ا...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank عبارة عن منصة لمهارات المطورين تساعد الشركات على تقييم مطوري البرامج بناءً على المهارات. يعتمد أكثر من 3000 عميل في جميع الصناعات، بما في ذلك 5 من أصل 8 بنوك تجارية رائدة في الولايات المتحدة، على تقييمات المهارات الآلية من HackerRank لتقييم وتوظيف المواهب الفنية من جميع أنحاء العالم. يثق ...
Skillshare
skillshare.com
Skillshare هو مجتمع تعليمي عبر الإنترنت مقره في الولايات المتحدة ويقدم مقاطع فيديو تعليمية. الدورات غير معتمدة ومتاحة فقط من خلال اشتراك مدفوع. تغطي الدورات في المقام الأول العمل الإبداعي، مع كمية أقل من الدورات التدريبية حول الأعمال وريادة الأعمال. تركز معظم الدورات على التفاعل، بهدف أساسي هو التع...
Codecademy
codecademy.com
تعلم المهارات التقنية التي تحتاجها للوظيفة التي تريدها. باعتبارنا روادًا في مجال التعليم عبر الإنترنت وتعلم البرمجة، فقد قمنا بتعليم أكثر من 45 مليون شخص باستخدام منهج دراسي تم اختباره وبيئة تعليمية تفاعلية. ابدأ باستخدام HTML وCSS وJavaScript وSQL وPython وData Science والمزيد.
DataCamp
datacamp.com
ما هو DataCamp للأعمال؟ DataCamp هي المنصة المفضلة للتعرف على البيانات والذكاء الاصطناعي والتعاون من خلال البيانات وتوظيف المواهب الجاهزة للوظيفة. يعمل DataCamp for Business على تمكين مؤسستك بأكملها من خلال البيانات الحيوية ومهارات الذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن نقطة البداية الخاصة بك. دعم فرق مكونة...
Hack The Box
hackthebox.com
ملعب قرصنة ضخم. انضم إلى مجتمع القرصنة المتنامي ديناميكيًا وانتقل بمهاراتك في مجال الأمن السيبراني إلى المستوى التالي من خلال تجربة التدريب العملي الأكثر جاذبية واللعب!
O'Reilly Learning
oreilly.com
تقوم O'Reilly بمتابعة وتصفية الاتجاهات والتطورات في مجال التكنولوجيا، ومشاركة رؤى الممارسين الخبراء من خلال منصة التعلم O'Reilly. وبذلك تحصل على الإجابات التي تحتاجها لحل المشكلات الصعبة — بدءًا من سطر من التعليمات البرمجية وحتى تعلم أداة أو تقنية جديدة.
Udacity
udacity.com
Udacity، وهي جزء من Accenture، هي الشركة الرائدة في السوق في مجال تحويل المواهب - تغيير الحياة والشركات والدول من خلال خلق مواهب رقمية جاهزة للعمل. تخلص من فجوات المواهب لديك في التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتعلم الآلي والسحابة والأمن السيبراني والمزيد. قم بإنشاء مواهب جاهز...
Pluralsight
pluralsight.com
ما هو تعدد البصر؟ مع تطور صناعتك ونموذج أعمالك، فأنت بحاجة إلى حل تعليمي يساعدك على تقديم الابتكارات الرئيسية في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. من خلال منصتنا، يمكنك تقييم القدرات التقنية لفرقك، ومواءمة التعلم مع أهداف العمل الرئيسية وسد فجوات المهارات في المجالات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي والس...
Scrimba
scrimba.com
Scrimba هي منصة الجيل التالي للمبرمجين لتحسين مهاراتهم. في الواقع، قمنا بإعادة اختراع تقنية تسجيل الشاشة بالكامل (نطلق عليها اسم scrims) حتى تتمكن أنت كمتعلم من التفاعل مباشرة مع كود المعلم - مثل السحر! بهذه الطريقة، سيكون لديك المزيد من المتعة وتتعلم بشكل أسرع. نحن نقدم دورات تدريبية صغيرة الحجم لم...
Educative
educative.io
ارفع مستوى مهاراتك في البرمجة. لا مزيد من التعلم السلبي. تبقيك البيئات التفاعلية داخل المتصفح منشغلاً وتختبر تقدمك أثناء تقدمك.
SkillUp
simplilearn.com
تقدم SkillUp Online الموارد التعليمية والاستراتيجيات والحلول التي تحتاجها لإعداد مؤسستك للنمو خلال العقد القادم. نقوم بإنشاء مناهج تعليمية مخصصة بالكامل وقائمة على السحابة، بما في ذلك تخطيط الدروس والمحتوى والنشر والتحليلات. لقد تم اختبار نهج التعلم المدمج الخاص بنا وأثبت أنه يقود نوع تجارب التعلم ا...
Treehouse
teamtreehouse.com
Treehouse هي مدرسة تكنولوجيا عبر الإنترنت تقدم دورات للمبتدئين والمتقدمين في تصميم الويب وتطوير الويب وتطوير الأجهزة المحمولة وتطوير الألعاب التي يدرسها فريق من المعلمين الخبراء. تستهدف دوراتها المبتدئين الذين يتطلعون إلى تعلم مهارات البرمجة والشروع في مهنة في صناعة التكنولوجيا. في مايو 2016، أطلقت ...
Metaview
metaview.ai
اجعل كل مقابلة مقابلة مذهلة. عند توسيع نطاق فرقك، من المستحيل الحفاظ على المقابلات متسقة وعالية الجودة. يوفر Metaview بيانات وتحليلات فريدة وملاحظات قابلة للتنفيذ لمساعدة القائمين على المقابلات على التحسن. والنتيجة هي مرشحون أكثر سعادة، وتحيز أقل، وعملية توظيف أكثر كفاءة.
HackerEarth
hackerearth.com
تقييمات HackerEarth هي منصة تقييم البرمجة الأكثر تقدمًا في السوق. من خلال مكتبة أسئلة البرمجة التي تضم أكثر من 22000 سؤال موزعة على أكثر من 1000 مهارة وأكثر من 40 لغة برمجة، تمنح تقييمات HackerEarth مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف القدرة على إنشاء اختبارات البرمجة الأكثر دقة على الإطلاق. ما هو أكثر من...
Mettl
mettl.com
التقييمات عبر الإنترنت أصبحت سهلة مع Mercer | أدوات تقييم المواهب الافتراضية من شركة Mettl. أفضل شركة تقييم عن بعد لإجراء تخطيط المواهب التنظيمية والموظفين وإدارتها واكتسابها - احصل على عرض توضيحي مجاني اليوم!
FutureLearn
futurelearn.com
انضم إلى الملايين من الأشخاص الذين يتعلمون على FutureLearn. ابحث عن الدورات والدرجات العلمية عبر الإنترنت من الجامعات أو المنظمات الرائدة وابدأ التعلم عبر الإنترنت اليوم.
Breezy HR
breezy.hr
منتج توظيف حديث وسهل ومتكامل ستفعله أنت وفريقك. يعمل Breezy على تبسيط عملية التوظيف بأكملها؛ مما يتيح لك مزيدًا من الوقت للتواصل مع المرشحين من خلال أتمتة المهام اليدوية مثل منشورات الوظائف والإعلان على لوحات الوظائف وجدولة المقابلات والمتابعة. ستعمل عملية التوظيف الخاصة بك على تعزيز الإنتاجية من خل...
HireVue
hirevue.com
HireVue هي منصة تجربة التوظيف الشاملة الخاصة بك مع برامج مقابلات الفيديو والتقييمات وأدوات التوظيف الممكّنة بالنص وروبوتات الدردشة التفاعلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ عملية توظيف أسرع وأكثر عدلاً وأكثر ودية مع HireVue. يقوم برنامجنا على مستوى المؤسسة بأتمتة سير العمل لتسهيل توسيع نطاق التوظيف....
CoderPad
coderpad.io
هل سبق لك أن أجريت مقابلة أصبحت محرجة لأن المرشح ظل عالقًا؟ يحدث هذا طوال الوقت: يُعطى المبرمج مشكلة في المقابلة وساعة لحلها عبر الهاتف في محرر نص عادي أو على السبورة البيضاء. يأخذون صدعًا ويكتبون حلاً معقولاً تمامًا. هناك تعليق واحد فقط: لم يجد المرشح هذا الخطأ الغريب في الحل الذي قدمه. إذا تمكنوا...
iMocha
imocha.io
تقدم iMocha منصة شاملة وحلاً للمؤسسات لتنفيذ استراتيجية "المهارات أولاً" عبر الجيل التالي، منصة تقييم المهارات وذكاء المهارات الحاصلة على براءة اختراع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي - لاكتساب المواهب (FTE والوحدات) ولتطوير المواهب الداخلية وإدارة المواهب. . يشمل عملاؤنا عالميًا Deloitte، وPayPal، وCap ...
Dataquest
dataquest.io
قم بتحسين مهارات فريقك من خلال البيانات العملية ودورات الذكاء الاصطناعي. Dataquest هنا لمساعدة فريقك على تحقيق أهدافه بشكل أسرع 10 مرات. تتمحور منصة التعلم الخاصة بنا حول التدريب العملي على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال التمارين والمشاريع، وليس محاضرات الفيديو الطويلة. إنه مصمم للفرق للتعلم بفع...
Skillsoft
skillsoft.com
حول Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) تقدم تجارب تعليمية تحويلية تدفع المؤسسات والأفراد إلى النمو معًا. تتعاون الشركة مع مؤسسات المؤسسات وتخدم مجتمعًا عالميًا من المتعلمين لإعداد موظفي اليوم لاقتصاد الغد. مع Skillsoft، يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى تجارب التعلم المختلطة ومتعددة الوسائط التي تفع...
CodinGame
codingame.com
CodinGame عبارة عن منصة تدريب قائمة على التحدي للمبرمجين حيث يمكنك اللعب بأهم موضوعات البرمجة. حل الألعاب، وقم بتشفير روبوتات الذكاء الاصطناعي، وتعلم من زملائك، واستمتع.
Frontend Masters
frontendmasters.com
Frontend Masters هي المنصة الأولى عبر الإنترنت لمطوري الويب لتعزيز مهاراتهم وتوسيعها. توفر المنصة منهجًا شاملاً يمتد من موضوعات المبتدئين إلى المواضيع المتقدمة، وقد تم تصميمه بشكل استراتيجي لتزويد المتعلمين بالمهارات اللازمة للتقدم إلى أدوار المطورين الكبار أو المتكاملين. تكمن القوة الأساسية لـ Fron...
Codility
codility.com
Codility هي الشريك رقم 1 للمؤسسات العالمية التي تستخدم التقييمات القائمة على المهارات لبناء فرق هندسية قوية. تساعدك منصتنا للتقييم الفني وإجراء المقابلات على اتخاذ قرارات التوظيف القائمة على الأدلة، وتخفيف التحيز، وتوفير الوقت الهندسي، وبناء الفريق الذي تحتاجه اليوم - بالمهارات اللازمة للغد أيضًا. م...
KodeKloud
kodekloud.com
كن خبيرًا في مجال التطوير من خلال منصة التعلم عن طريق العمل الخاصة بنا. تؤمن KodeKloud بنهج التدريس القائم على التعلم بالممارسة. نحن نؤمن بأن نهج التدريس هذا يسمح لطلابنا بالوصول إلى أعلى إمكاناتهم، مما سيساعدك على بناء مهنة ناجحة في DevOps.