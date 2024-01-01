CodeNOW عبارة عن منصة جاهزة للاستخدام تساعد في تبسيط تطوير البرامج عبر البيئات السحابية المختلفة. من خلال توفير مزيج متماسك من الأدوات مفتوحة المصدر التي تم تكوينها مسبقًا، تدير CodeNOW جميع جوانب عملية تطوير البرمجيات. يتيح ذلك لفرق التطوير لديك التركيز على بناء المكونات الوظيفية لشركتك، بدلاً من قضاء الوقت في إدارة البنية التحتية السحابية وأتمتتها. يوفر CodeNOW أدوارًا وأذونات قوية محددة مسبقًا تساعد في إدارة فرق التطوير لديك، والتي يمكن أن تكون محلية أو بعيدة. لديك حرية النشر على الأنظمة الأساسية السحابية العامة أو الخوادم الداخلية الخاصة بك باستخدام منصات مثل VMWare Tanzu أو Azure Stack Hub. يعد CodeNOW مناسبًا بشكل خاص للبرامج المبنية على الخدمات الصغيرة أو البنى المبنية على الأحداث. تتيح هذه البنى للفرق المستقلة إمكانية التكرار السريع وتقديم القيمة لشركتك. يمكنك الاستفادة من قوة Kubernetes دون الحاجة إلى إدارة تعقيداتها. تعتني CodeNOW بالأتمتة السحابية بينما يركز المطورون على البرمجة. سيقوم فريق الخبراء لدينا بإرشادك خلال ترقية مجموعات Kubernetes الخاصة بك وفقًا لاحتياجات عملك. في جوهر الأمر، يسمح لك CodeNOW بتوسيع نطاق تطوير برامجك بثقة وفعالية!

الموقع الإلكتروني: codenow.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CodeNOW. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.