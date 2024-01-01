CodeCrafters

CodeCrafters

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الموقع الإلكتروني: codecrafters.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CodeCrafters على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ممارسة كتابة البرامج المعقدة. أعد إنشاء Redis وGit وSQLite بيديك. اكتسب ثقة على مستوى الخبراء من خلال اتخاذ الإجراءات والتعمق والتعلم من الأفضل في العالم.

الموقع الإلكتروني: codecrafters.io

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