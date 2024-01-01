Codec

Codec

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الموقع الإلكتروني: codec.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Codec على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

فهم الفيديو للمطورين. يقوم برنامج Codec بإنشاء SDK لفهم الفيديو حتى يتمكن المطورون من إنشاء تطبيقات تتفاعل مع العالم الحقيقي بسهولة.

الموقع الإلكتروني: codec.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Codec. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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