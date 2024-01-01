Codeamigo هي أداة تعليمية تفاعلية للبرمجة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على تعلم كيفية البرمجة. تم تصميم الأداة لمساعدة المطورين الحاليين والمستقبليين على الاستفادة من الأدوات المتاحة لهم. يقدم الموقع دروسًا صغيرة الحجم تهدف إلى تعليم أساسيات البرمجة. وكما يسلط الضوء على موقع الويب، فإن ما يقرب من 50% من التعليمات البرمجية تتم كتابتها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولذلك فمن الضروري تعلم كيفية البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي. يتم تقديم البرامج التعليمية بتنسيق بسيط مع خيار التحرك للأمام أو للخلف بين الدروس. يبدو Codeamigo جذابًا وسهل الاستخدام للمبتدئين الذين يرغبون في البدء في تعلم كيفية البرمجة. توفر الأداة بيئة اختبار مستندة إلى HTML، Codesandbox، حيث يمكن للمستخدمين تجربة ما تعلموه. تم تصميم محرر التعليمات البرمجية، ويمكن للمستخدمين رؤية التعليمات البرمجية الخاصة بهم على الفور أثناء كتابتها. لا يوفر Codeamigo أي تعليقات أو نظام تسجيل تلقائي، لذا يجب على المستخدم تحديد مدى تقدمه. يتميز الموقع بتصميم حديث ويشعر بأنه منظم جيدًا. تتيح الواجهة للمستخدمين التنقل بين الأقسام والدروس بسهولة. بشكل عام، تعد Codeamigo أداة سهلة الاستخدام لأولئك المهتمين بتعلم البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي. فهو يقدم دروسًا بسيطة وصغيرة الحجم للبدء، وتوفر بيئة الحماية المستندة إلى HTML، Codesandbox، منهجًا عمليًا للعمل من خلال الأمثلة.

الموقع الإلكتروني: codeamigo.dev

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