بدائل - CoachHub

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice هي منصة إدارة الأفراد التي تجمع كل الأدوات وسير العمل والرؤى لمساعدة المؤسسات على تطوير موظفين مشاركين وذوي أداء عالٍ ضمن ثقافة الفوز. من خلال الجمع بين إدارة الأداء المستمر، واستطلاعات مشاركة الموظفين، وإدارة التعويضات، وأدوات التطوير الوظيفي في حل واحد متصل، يمكن لـ Lattice تقديم تحليلات ق...

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox هو برنامج للتعلم في مكان العمل مع لمسة تركز على الأشخاص أولاً. الناس ليسوا تروسًا، وقد تم تصميم Schoox لكيفية تعلم البشر فعليًا. نحن نحافظ على فضول المتعلمين من خلال السماح لك بتقديم المزيد من أنواع المحتوى أينما كانوا، بدءًا من الخط الأمامي وحتى مكتب الشركة. ومن خلال جعل التعلم سهلاً وسهل ال...

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

يستخدم الرؤساء التنفيذيون وفرق الموارد البشرية في الشركات ذات التفكير التقدمي (بما في ذلك Spotify وmonday.com وUnity) منصة Leapsome لإغلاق الحلقة بين إدارة الأداء وإشراك الموظفين والتعلم. باعتبارها منصة لتمكين الأفراد، تجمع Leapsome بين أدوات إدارة الأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية، ومراجعات الأداء...

BetterUp

BetterUp

betterup.com

دفع نتائج المواهب لتحويل نتائج الأعمال. استبدل عدم اليقين بالثقة من خلال النظام الأساسي الوحيد الذي يجمع بين التدريب والعلوم والخبرات التي يغذيها الذكاء الاصطناعي لبناء المرونة والمرونة والقدرة على التكيف التي تحتاجها مؤسستك للتغلب على أي عاصفة.

Valence

Valence

valence.co

Valence هي منصة العمل الجماعي الوحيدة للمديرين التي تعمل على تسريع صحة الفريق والاتصال والأداء المطلوب في مكان العمل اليوم. يمنح Valence كل مدير الأدوات والرؤى التي يحتاجها لفهم صحة فريقهم في الوقت الفعلي، والتدخل من خلال المحادثات الموجهة القوية وتعيين وتتبع الالتزامات المشتركة لتحسينات الفريق. إن ...

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Workhuman هي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في فرامنغهام وماساتشوستس ودبلن، وتوفر حلولاً برمجية قائمة على السحابة (البرمجيات كخدمة) وإدارة رأس المال البشري (HCM). تم تصميم حلول الاعتراف الاجتماعي الخاصة بها للموظفين لتقدير ومكافأة بعضهم البعض كحافز للأداء والسلوكيات التي تتوافق مع قيم الشرك...

GrowthMentor

GrowthMentor

growthmentor.com

إن GrowthMentor عبارة عن منصة إرشادية تربط بين المؤسسين والمسوقين وممارسي النمو ومحترفي المنتجات مع مرشدين ذوي خبرة من صناعات متنوعة. مقابل سعر شهري ثابت، يمكن للمستخدمين الوصول إلى جلسات فردية غير محدودة، حيث يقدم معظم الموجهين خبراتهم دون أي تكلفة إضافية. تركز المنصة على جلسات فردية، مما يسمح للمس...

Culture Amp

Culture Amp

cultureamp.com

باعتبارها الشركة الرائدة عالميًا في مجال تجربة الموظفين، أحدثت شركة Culture Amp ثورة في كيفية قيام أكثر من 25 مليون موظف في 6500 شركة بإنشاء عالم عمل أفضل. تعمل منصة Culture Amp سهلة الاستخدام والمتكاملة على تمكين الشركات من جميع الأحجام والصناعات من تحويل مشاركة الموظفين، وتطوير فرق عالية الأداء، و...

MicroMentor

MicroMentor

micromentor.org

يوفر MicroMentor للمؤسسات والشركات إمكانية الوصول إلى برنامج توجيه عبر الإنترنت قابل للتخصيص ذو علامة تجارية. تقترن تقنية التوجيه المتطورة والمدروسة لدينا بإدارة المشروعات الشخصية والاستشارات والدعم لإنشاء حل توجيه ناجح.

Torch

Torch

torch.io

Torch هي منصة تطوير الأفراد التي تطلق العنان لإمكانات الأشخاص والفرق والمنظمات. باستخدام Torch، يمكنك تقديم برامج تدريب وتوجيه شاملة ومتكاملة ومؤثرة تقود نجاح موظفيك ومؤسستك. تستخدم العلامات التجارية الرائدة Torch لتطوير موظفيها، وإنشاء قادة ومديرين أقوى، وتعزيز أداء الأعمال.

Simply.Coach

Simply.Coach

simply.coach

Simple.Coach عبارة عن منصة تدريب رقمية مصممة لمحترفي الخدمة مثل المدربين والاستشاريين والمعالجين والمدربين. مع Simple.Coach، يمكنك: 1. رقمنة عملياتك توفير ما يصل إلى 30% من الوقت الذي تقضيه في العمل الإداري! 2. الارتقاء بتجربة العميل: من خلال التعاون الفعال ومساحات عمل العميل والمزيد 3. تنمية أعمالك...

Fuel50

Fuel50

fuel50careerdrive.com

تدعم ردود الفعل 360 من Fuel50 النمو الوظيفي المعتمد من قبل الأقران في الوقت الفعلي. ادعم النمو الوظيفي غير المحدود لموظفيك داخل مؤسستك. تسمح تقنية 360 Feedback للموظفين والقادة والموجهين والمدربين بطلب الملاحظات وتلقيها وتقديمها لبعضهم البعض. ادعم التطوير الوظيفي الذاتي للقوى العاملة لديك. امنح موظف...

Qooper

Qooper

qooper.io

يساعد برنامج Qooper Mentoring & Learning الشركات على تشغيل برامج التوجيه والتعلم على نطاق واسع باستخدام قوالب تصميم برامج الإرشاد والمطابقة والتتبع والتدريب والتوجيه وإعداد التقارير مع عمليات تكامل قوية. من خلال خدمة العملاء الأعلى تقييمًا مثل Google، وUS Air Force، وMerck، وAmerican Airlines، وHerm...

Draup

Draup

draup.com

Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط الموا...

Kahuna

Kahuna

joinkahuna.com

بيع الاشتراكات لخبرتك بمساعدة الذكاء الاصطناعي. عزز قدرتك على تقديم المشورة باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المخصص استنادًا إلى قاعدة المعرفة الفريدة الخاصة بك.

Edform

Edform

edform.com

منصة ذكية للمهن ومشاركة أصحاب العمل تساعد أصحاب العمل في العثور على الطلاب والخريجين الموهوبين ورعايتهم.

Peoplelogic

Peoplelogic

peoplelogic.ai

يوفر Peoplelogic أدوات لإدارة الأفراد والأداء للشركات المتنامية. تجمع تقنيتنا المعلقة ببراءة الاختراع بين إشارات المشاركة والإرهاق في نتيجة واحدة من StayFactor™. إلى جانب الرسم البياني لتحليل الشبكة التنظيمية (ONA)، لديك كل ما تحتاجه لرعاية فرق عالية الأداء، والكشف عن أنماط التعاون الداخلي، وتحديد ا...

Progression

Progression

progression.co

قم بتحديد وقياس النمو الوظيفي في مؤسستك باستخدام Progression - المنصة الأولى للتطوير الوظيفي. باستخدام التقدم، يمكنك: - بناء وتصور أطر العمل المهنية في ساعات، وليس أشهر، باستخدام القوالب والذكاء الاصطناعي - إنشاء عادات بسيطة تثبت النمو أثناء حدوثه - تمكين فريقك من التقدم من خلال رؤى غنية في الوقت ال...

Mentornity

Mentornity

mentornity.com

Mentornity هو برنامج توجيه لبناء وإدارة برامج التوجيه الفعالة. Mentornity هو حل قابل للتخصيص وجاهز لتوجيه الموظفين، وتوجيه المجتمع، والتوجيه العكسي، وتوجيه شبكة الخريجين، وتوجيه رواد الأعمال. تتميز بوابة إدارة Mentornity بالمطابقة والتأهيل وإعداد التقارير والبريد المجمع والتتبع. تتميز بوابة Mentorni...

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely هو حل تعليمي من الجيل التالي يجمع التدريب الجماعي والتدريب الفردي حسب الطلب والتعلم الرقمي الصغير في منصة واحدة تزود الموظفين بالمهارات التي يحتاجونها لتجربة التحول الفردي والازدهار في العمل. يؤدي الوصول إلى شبكة Bravely من المدربين المحترفين الذين تم فحصهم إلى تعزيز الرفاهية والتطوير لتعزيز...

EZRA Coaching

EZRA Coaching

helloezra.com

يطلق تدريب EZRA العنان لإمكانات غير محدودة لدى موظفيك من خلال التدريب على مستوى المؤسسة على نطاق واسع. EZRA هي واحدة من أكبر مقدمي خدمات التدريب على مستوى العالم. يقومون بتدريب الآلاف من الموظفين ضمن العلامات التجارية للمؤسسات مثل Microsoft وStarbucks وNetflix وNestle وVodafone وAstraZeneca وP&G. ال...

secure

secure

mentoringcomplete.com

تجمع Mentoring Complete بين ثلاثة عقود من الخبرة في مجال التوجيه. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تنوعًا في إنشاء برامج التوجيه التي تناسب احتياجات المؤسسات. إنه يوفر مطابقة دقيقة تعمل تلقائيًا على إنشاء تطابقات متوافقة بنسبة تصل إلى 90٪ حتى تستمر العلاقة لفترة طويلة. علاوة على ذلك، فهي تستوعب جامعة ا...

Mesh AI

Mesh AI

mesh.ai

Mesh عبارة عن منصة لإدارة الأداء تسهل على الموظفين تحقيق الأهداف والحصول على التعليقات في الوقت المناسب، خاصة في الفرق البعيدة. يبدو الأمر مثل فيسبوك، وبدلاً من ملء نماذج الموارد البشرية المملة، يقوم الموظفون بالإعجاب والتعليق على التقدم الذي يحرزه بعضهم البعض.

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

هل تبحث عن حل لدمج الموظفين الجدد وجمعهم معًا، مع تحسين الرفاهية والإنتاجية أيضًا - مما يتيح للجميع الفرصة للحصول على حياة مهنية ناجحة! Mentessa هي منصة للتعلم التعاوني تساعد الموظفين على التعلم والعمل معًا - بناءً على المهارات. إنه يحول مكان العمل إلى مجتمع، ويخلق اتصالات أقوى داخل فريقك، ويرحب بال...

Leadr

Leadr

leadr.com

إن Leadr عبارة عن مساحة عمل رقمية تساعد المؤسسات على بناء قادة فعالين يقومون بإنشاء فرق سليمة، مما يؤدي إلى زيادة النتائج. يمنح برنامج Leadr المديرين الأدوات التي يحتاجونها لبناء عادات قيادية صحية من خلال توفير منصة لاجتماعات 1:1 واجتماعات الفريق، والمزيد من التعليقات المتعمدة، وتحديد الأهداف وتتبع ...

Klaar

Klaar

klaarhq.com

قادة الأفراد وفرق الموارد البشرية في أكثر من 150 منظمة على مستوى العالم يثقون ويحبون Klaar ليكون نظام عملهم المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يجمع بين إدارة الأداء المستمرة وتخطيط التعاقب والاستعداد والتوجيه واستطلاعات مشاركة الموظفين. مع كلار، ولأول مرة، أصبح بإمكان قادة الموارد البشرية الوصول إلى رؤ...

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

تدعم منصة TaskHuman الموظفين أثناء نموهم وتكيفهم في مجالات فريدة من الحالة الإنسانية على المستويين الشخصي والمهني. نحن نتبع نهجًا شاملاً للتميز المهني من خلال تلبية احتياجات الموظفين بالكامل من خلال التدريب على الرفاهية وتطوير القيادة وأداء المبيعات والإرشاد.

Insala

Insala

insala.com

قم بتمكين المشاركين وتحقيق نتائج قابلة للقياس من خلال حل التوجيه الشامل من Insala. احصل على الدعم حيثما تحتاج إليه - تتكون حلولنا من برامج الاستشارات والتدريب والتوجيه. لدينا أكثر من 25 عامًا من الخبرة في العمل مع العملاء في العديد من الصناعات. موثوق به من قبل بنك الولايات المتحدة، وسوسيتيه جنرال، و...

PushFar

PushFar

pushfar.com

يمكن تطبيق منصة التوجيه وتطبيقات وبرامج التوجيه الرائدة عالميًا في PushFar على أي أهداف للتوجيه، بدءًا من التوجيه التقليدي وحتى التوجيه العكسي وبرامج التوجيه الجماعي. مهما كانت أهدافك في التوجيه، دعنا نوضح لك كيف يمكننا توفير وقتك، مع تحسين المشاركة في التوجيه وإثبات عوائد استثمارك.

Mentorink

Mentorink

mentorink.com

Mentorink هو برنامج توجيه "حائز على جوائز" يمكّن الشركات من إدارة أنشطة التوجيه الذكية على نطاق واسع بطريقة ذكية وفعالة.

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