CMSWire

CMSWire

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الموقع الإلكتروني: cmswire.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CMSWire على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تتم قراءة CMSWire، التي تنشرها شركة Simpler Media Group, Inc، من قبل أكثر من 3 ملايين مدير تنفيذي رقمي وتسويقي مؤثر شهريًا. تبقيك تحديثاتنا اليومية على اطلاع بتجربة العملاء الرقمية، وتقنيات وممارسات مكان العمل الرقمي، وآخر ما يتعلق بإدارة المعلومات الذكية.

الموقع الإلكتروني: cmswire.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CMSWire. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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