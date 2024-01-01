بدائل - cmBuilder.io
SketchUp
sketchup.com
SketchUp هو برنامج كمبيوتر للنمذجة ثلاثية الأبعاد لمجموعة واسعة من تطبيقات الرسم مثل التصميم المعماري والتصميم الداخلي وهندسة المناظر الطبيعية والهندسة المدنية والميكانيكية وتصميم الأفلام وألعاب الفيديو. وهو متوفر كتطبيق على شبكة الإنترنت، SketchUp Free، وإصدار مجاني، SketchUp Make، وإصدار مدفوع مع ...
AutoCAD Web
autodesk.com
أوتوكاد. في أى مكان. احصل على وصول سريع وفي أي وقت إلى رسومات CAD باستخدام تطبيق الويب AutoCAD. AutoCAD هو برنامج تصميم وصياغة تجاري بمساعدة الكمبيوتر. تم تطوير أوتوكاد وتسويقه بواسطة أوتوديسك، وتم إصداره لأول مرة في ديسمبر 1982 كتطبيق سطح مكتب يعمل على أجهزة الكمبيوتر الصغيرة المزودة بوحدات تحكم ا...
Vectary
vectary.com
أنشئ تجارب تفاعلية ثلاثية الأبعاد لتوصيل أفكارك. تعرف على Vectary، وهي عبارة عن منصة عبر الإنترنت لإنشاء وإدارة تصميمات ثلاثية الأبعاد تفاعلية تلهم المشكلات وتثقيفها وحلها. لا يوجد تنزيلات، لا رمز - كل ذلك في المتصفح.
Artflow
artflow.ai
منظمة العفو الدولية. إنشاء فيديو مشترك في متصفحك. اختر شخصيتك والمشهد، واكتب حوارك، واعثر على الصوت المثالي. دع أ. جلب قصتك إلى الحياة.
KAEDIM
kaedim3d.com
قم بإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد مخصصة بطريقة سحرية في دقائق. التوقف عن إضاعة ساعات لأدوات النمذجة. أنشئ أعمالًا فنية مذهلة ثلاثية الأبعاد باستخدام صورة فقط.
Coohom
coohom.com
برنامج عرض ثلاثي الأبعاد وتصور المنتج مع ميزات الواقع المعزز والواقع الافتراضي القوية المخصصة للتصميم الداخلي وديكور المنزل والمطبخ والحمام والضيافة والإضاءة وتحسين المنزل وإعادة التصميم والبناء! قم بتحويل البيع بالتجزئة والتصنيع والتجارة الإلكترونية إلى تجارب شراء مذهلة، وحسّن بشكل كبير نمو المبيعا...
Ready Player Me
readyplayer.me
قم بإنشاء صورة رمزية ثلاثية الأبعاد لكامل الجسم باستخدام صورة شخصية واستخدمها في metaverse. قم بدمج منصة الصور الرمزية الخاصة بنا في تطبيقك أو لعبتك.
SOLIDWORKS
solidworks.com
تقدم SOLIDWORKS أدوات برمجية ثلاثية الأبعاد كاملة تتيح لك إنشاء بياناتك ومحاكاتها ونشرها وإدارتها. منتجات SOLIDWORKS سهلة التعلم والاستخدام، وتساعدك على تصميم المنتجات بشكل أفضل.
Modsy
modsy.com
قم بتحويل المساحة الخاصة بك باستخدام خدمات التصميم الداخلي عبر الإنترنت من Modsy. العمل مع مصممي الديكور الداخلي ذوي الخبرة. مراجعات غير محدودة. ابدأ اليوم.
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Cloud Services هو البرنامج الوحيد الذي يمكنه الاحتفاظ بملفات Vectorworks الخاصة بك في متناول يدك من خلال ثلاث طرق يمكنك من خلالها الوصول إلى ملفاتك من هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر.
Trimble Connect
connect.trimble.com
يستخدم Trimble Connect for HoloLens الواقع المختلط لتنسيق المشروع من خلال توفير محاذاة دقيقة للبيانات الثلاثية الأبعاد في موقع العمل، مما يمكّن العمال من مراجعة نماذجهم المتراكبة في سياق البيئة المادية.
SelfCAD
selfcad.com
المشكلة: من الصعب تعلم البرامج ثلاثية الأبعاد ذات المستوى الاحترافي، في حين أن البرامج ذات المستوى الأولي بطيئة ومحدودة. وكلاهما يتطلب برامج متعددة لإنجاز مهمة الطباعة ثلاثية الأبعاد. يوفر الحل SelfCAD إمكانات على المستوى الاحترافي، كما أنه سهل التعلم وسريع ولا يتطلب أي برامج إضافية لإنجاز مهمة الطب...
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude هو برنامج نمذجة ثلاثية الأبعاد (BIM) قائم على الويب للمهندسين المعماريين والمصممين. يستخدم المصممون Snaptrude لإنشاء مباني أفضل بشكل أسرع بمساعدة البيانات والأتمتة. على عكس أدوات التصميم الأخرى، يسمح Snaptrude بالتعاون متعدد اللاعبين مما يمكّن فرق المشروع من التصميم معًا.
TilesView
tilesview.ai
Tilesview هو برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي سيساعد العملاء في إنشاء التصميم المثالي لمساحاتهم. يعرض عرضًا ثلاثي الأبعاد لأي غرفة ذات بلاطات محددة. يقدم مجموعة واسعة من معاينات الغرف في فئات مختلفة. للحصول على أفضل علامة تجارية للشركة، فهي تتيح للعملاء استخدام شعار شركتهم أثناء إنشاء أو إنشاء معاين...
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX هي أقوى منصة مجانية للتعاون في مجال التصميم ثلاثي الأبعاد، متاحة عبر الإنترنت بنسبة 100%. تعاون عن بعد مع زملائك في مشاريع ثلاثية الأبعاد وشارك عملك مع العملاء بسهولة. أنشئ تجارب Web3D وAR وVR في لمح البصر، دون سطر من التعليمات البرمجية.
Imagine.io
imagine.io
قم بإنشاء صور مذهلة بقوة ثلاثية الأبعاد. اجعل منتجاتك تنبض بالحياة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد. كل ذلك من متصفحك يتيح لك Imagine.io إنشاء صور مرئية عالية التحويل للمنتج لمتجرك أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان.
TestFit
testfit.io
TestFit عبارة عن منصة للجدوى العقارية تجعل من السهل القيام بتخطيط الموقع للمطورين والمهندسين المعماريين والمقاولين الذين يرغبون في تعظيم إمكانات الموقع وإنجاز الصفقات المناسبة بشكل أسرع. يعتني TestFit بالمهام الشاقة مثل عد أكشاك وقوف السيارات، وصياغة التكرارات، وحساب العائد على التكلفة من خلال إنشاء...
VREE Labs
vree.ai
في VREE Labs، نحن في مهمة لتحويل مشهد التجارة الإلكترونية من خلال تقنية 3D التوليدية لدينا - تحويل عدد قليل من الصور فقط من صفحة المنتج الخاص بك، إلى نماذج ثلاثية الأبعاد بسلاسة لتجارة AR/VR، من خلال تطوير حلول النمذجة ثلاثية الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي و أساليب التعلم العميق التي تمكن شركائن...
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab هو تطبيق نحت ثلاثي الأبعاد عالي الكفاءة مُحسّن لأجهزة الواقع الافتراضي. يستفيد البرنامج من تقنية الواقع الافتراضي لتوفير واجهة غامرة وبديهية تسمح للمصممين بالنحت في مساحة ثلاثية الأبعاد، مما يمنحهم مستوى جديدًا من التحكم والحرية الإبداعية. باستخدام Shapelab، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء أصو...
Prontto
prontto.co
تجعل Pronto من السهل تسليم التصميمات الاحترافية في أقل من 24 ساعة. نحن نستبدل الفرق الداخلية الباهظة الثمن والموظفين المستقلين غير الموثوقين بنظام الدفع أولاً بأول. احصل على كل وسائل الراحة مقابل جزء بسيط من السعر. إنه غير متزامن تمامًا ويمكنك دعوة عدد غير محدود من أعضاء الفريق لإدارة لوحة تحكم طلبا...
Quixel
quixel.com
يعد Quixel Suite هو أسهل مجموعة أدوات تركيب حتى الآن، مما يتيح تسريع خطوط الأنابيب وسير العمل التقليدي بشكل كبير.
Sibe
sibe.io
Sibe عبارة عن منصة سحابية للعرض الآمن والمشاركة وتلقي التعليقات حول التصميمات ثلاثية الأبعاد. يتم استخدامه من قبل مديري المنتجات والمشاريع والمهندسين والمصممين والمسوقين والمستقلين والعملاء؛ إنه مصدر واحد للحقيقة. باستخدام Sibe، يمكن للمستخدمين التفاعل مع النماذج، وترك التعليقات على تفاصيل محددة، وا...
Imerso
imerso.com
يقوم Imerso AI بتحليل جودة البناء والتقدم بشكل مباشر مقابل خطط البناء الخاصة بك، حتى يتمكن فريقك من البناء بشكل أسرع وبمخاطر أقل.
Hypar
hypar.io
Hypar هي أول منصة للتصميم التوليدي القائم على السحابة في العالم. من خلال الدعم لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، توفر Hypar خبرة البناء العالمية لإنشاء مباني أفضل ومساعدة الفرق على اتخاذ قرارات أفضل وبشكل أسرع.
StreamBIM
streambim.com
سيعمل نظام STREAMBIM BASIC على زيادة الكفاءة في مشاريع البناء الخاصة بك، ولكن يمكنك الحصول على المزيد من الميزات.
Fohlio
fohlio.com
Fohlio عبارة عن برنامج قوي وبديهي وسهل الاستخدام لمواصفات FF&E وإدارة البيانات والمشتريات. قم بإدارة عملية إدارة الميزانية والمواصفات والمشتريات والمخزون وبيانات المنتج من البداية إلى النهاية.
Higharc
higharc.com
تأسست Higharc في عام 2018 ويقع مقرها في دورهام بولاية نورث كارولينا. Higharc هي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا بناء المنازل السكنية وتركز على تغيير تصميم المنازل والمبيعات وعملية البناء. توظف الشركة فريقًا متنوعًا من الخبراء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأوروبا، في مجالات الهندسة الم...
Revizto
revizto.com
Revizto هو برنامج لتتبع المشكلات في الوقت الفعلي للهندسة المعمارية والهندسة والبناء مع التركيز على التعاون وتنسيق مشروع BIM. يستخدم Revizto ذكاء BIM ويجعله متاحًا على الفور وقابلاً للتنفيذ لفريق المشروع بأكمله.
IrisVR Prospect
irisvr.com
تعد IrisVR، وهي جزء من The Wild، علامة تجارية رائدة في مجال مراجعة التصميم الغامر والتعاون في الواقع الافتراضي. يتم استخدام Prospect، المنتج الرئيسي لشركة IrisVR، من قبل فرق BIM وVDC وشركات التصميم والمهندسين الذين يقومون بتنسيق النماذج ثلاثية الأبعاد وتنفيذ عمليات التصميم والبناء. نظرًا لأن IrisVR ...
Avataar
avataar.ai
تُحدث الروايات المكانية ثلاثية الأبعاد ثورة في مشهد التسوق عبر الإنترنت؛ يفضل 6 من كل 10 متسوقين الشراء من تجار التجزئة الذين يدمجون تقنية ثلاثية الأبعاد في متاجرهم الرقمية. توفر Avataar حلاً فعالاً للتوصيل والتشغيل لمقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد ومخطوطات الويب التفاعلية، وهو مصمم خصيصًا لمتاجر التجا...