cmBuilder.io

cmBuilder.io

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الموقع الإلكتروني: cmbuilder.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من cmBuilder.io على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل منصة لوجستيات موقع البناء المعيارية الجديدة cmBuilder على إضفاء الطابع الديمقراطي على الخدمات اللوجستية لموقع البناء رباعي الأبعاد من خلال سير عمل سريع وسهل قائم على السحابة، وقدرات محاكاة تسلسلية قوية، وتعاون لا مثيل له في الوقت الفعلي
الفئات:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

الموقع الإلكتروني: cmbuilder.io

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AutoCAD Web

AutoCAD Web

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SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

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