بنك الصين مينشنغ هو بنك تجاري وطني مقره في بكين. توفر مجموعة واسعة من الخدمات المالية للعملاء الأفراد وعملاء المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر وعملاء الشركات وعملاء الصناعة، وتغطي مجالات مختلفة مثل البطاقات المصرفية والإدارة المالية والقروض والتمويل عبر الحدود والتمويل عبر الإنترنت. أصدر بنك مينشنغ تقريره السنوي والتقرير الخاص ESG (البيئي والاجتماعي والحوكمة) في عام 2023، والذي يوضح ظروف تشغيل البنك والوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية. ومؤخرًا، حصل بنك مينشنغ الصيني على العديد من الأوسمة والتقديرات، بما في ذلك السماح له بإنشاء فرع في لندن والحصول على نتائج متميزة في تقييم أداء المساعدات المخصصة من الوحدات المركزية. وينفذ بنك مينشنغ بنشاط أعمال التمويل الأخضر وتمويل التكنولوجيا، مثل إنشاء "مبنى التمويل الأخضر" وإطلاق قروض لخفض انبعاثات الكربون، مما يعكس المسؤولية البيئية والاجتماعية للبنك. يوفر بنك Minsheng للعملاء خدمات متعددة القنوات، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية WeChat، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، وما إلى ذلك، لتزويد العملاء بخدمات مالية مريحة.

الموقع الإلكتروني: cmbc.com.cn

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