Clue

Clue

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الموقع الإلكتروني: helloclue.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Clue على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يجعل Clue من السهل البقاء متزامنًا مع جسمك وتتبع الدورة الشهرية والخصوبة والتجارب المتعلقة بالدورة بدقة ودون عناء. سواء كنتِ تحاولين الحمل، أو تتبع التجارب المتعلقة بالدورة، أو التنقل بين التغييرات في فترة ما قبل انقطاع الطمث، فإن Clue يوفر لك كل ما تحتاجه. مدعومة بالعلم وأسستها النساء وقيادتها، تحظى Clue بثقة الملايين من الأشخاص حول العالم. بفضل مقرنا الرئيسي في برلين، فإن بياناتك مع Clue محمية بموجب بعض قوانين خصوصية البيانات الأكثر صرامة في العالم (GDPR). لن يتم بيع بياناتك الصحية أو الكشف عنها أبدًا. بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه.

الموقع الإلكتروني: helloclue.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Clue. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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