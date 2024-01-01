يجعل Clue من السهل البقاء متزامنًا مع جسمك وتتبع الدورة الشهرية والخصوبة والتجارب المتعلقة بالدورة بدقة ودون عناء. سواء كنتِ تحاولين الحمل، أو تتبع التجارب المتعلقة بالدورة، أو التنقل بين التغييرات في فترة ما قبل انقطاع الطمث، فإن Clue يوفر لك كل ما تحتاجه. مدعومة بالعلم وأسستها النساء وقيادتها، تحظى Clue بثقة الملايين من الأشخاص حول العالم. بفضل مقرنا الرئيسي في برلين، فإن بياناتك مع Clue محمية بموجب بعض قوانين خصوصية البيانات الأكثر صرامة في العالم (GDPR). لن يتم بيع بياناتك الصحية أو الكشف عنها أبدًا. بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه.

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