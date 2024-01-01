بدائل - Cloverpop
Fibery
fibery.io
مساحة عمل مرنة بلا حدود لربط جميع عمليات الشركة بدون كود. قم بإنشاء مساحات وربطها معًا ودعوة أعضاء الفريق وافعل شيئًا رائعًا.
Productboard
productboard.com
منصة إدارة المنتجات التي تركز على العملاء من Productboard. تسريع الابتكار وإنشاء منتجات تزيد الإيرادات وتحسن الإنتاجية.
Craft.io
craft.io
Craft.io هي أداة لإدارة المنتجات تمكن مديري المنتجات من القيام بعملهم بدءًا من التقاط التعليقات والتخطيط واتخاذ القرار ورسم خرائط الطريق والمزيد في أداة واحدة مصممة لهذا الغرض وتتكامل مع الأنظمة الأساسية الأكثر استخدامًا اليوم. يصبح Craft.io نظام تسجيل المنتج: مصدر البيانات الموثوق الذي يدعم قرارات ...
airfocus
airfocus.com
تقدم Airfocus منصة حديثة وموحدة لإدارة المشاريع. فهو يوفر حلاً كاملاً للفرق لإدارة إستراتيجيتهم وتوصيلها وتحديد أولويات عملهم وحل المشكلات الصحيحة. تم تصميم Airfocus مع أخذ المرونة في الاعتبار، وهو يسمح لك بتخصيص النظام الأساسي بسرعة ليناسب احتياجاتك دون تعطيل الطريقة التي يعمل بها فريقك.
Powernoodle
powernoodle.com
العدالة في التعاون، أصبحت سهلة. يساعدك برنامج Powernoodle للتعاون والتيسير على التفكير بشكل غير متزامن، واتخاذ القرارات معًا، وتوصيل خطط العمل. قم بإنشاء طريقة أكثر شمولاً للعمل معًا والتي توجه فريقك نحو العمل.
Diligent Director
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
UserVoice
uservoice.com
برنامج تعليقات مستخدمي B2B لمساعدتك على الاستماع إلى عملائك وتوجيههم، وتحديد أولويات ميزات المنتج المهمة، والابتكار بكفاءة.
Loomio
loomio.org
هل سئمت من سلاسل البريد الإلكتروني اللانهائية والاجتماعات المطولة التي لا يبدو أنها توصلت أبدًا إلى قرار جماعي أو نتيجة؟ أنت بحاجة إلى Loomio: منصة تعاون تعمل على تغيير كيفية اتخاذ المجموعات للقرارات ومناقشة الأفكار والتعاون عبر الإنترنت. Loomio هو مكان آمن للأشخاص لإجراء المناقشات واتخاذ القرارات م...
Diligent Administrator
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
Nasdaq
nasdaq.com
في ناسداك، هدفنا هو تعزيز التقدم الاقتصادي للجميع. نحن نعمل على تعزيز الاقتصادات الأقوى، ونخلق فرصًا أكثر إنصافًا، ونساهم في عالم أكثر استدامة لمساعدة مجتمعاتنا وعملائنا وموظفينا والأشخاص من جميع الخلفيات على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
1000minds
1000minds.com
1000minds Decisionmaking عبارة عن مجموعة من الأدوات والعمليات عبر الإنترنت لمساعدة الأفراد والمجموعات في اتخاذ القرار وتحديد الأولويات وتحليل القيمة مقابل المال وفهم تفضيلات أصحاب المصلحة. استنادًا إلى خوارزمية PAPRIKA، فإن برنامج 1000minds مخصص لاتخاذ القرارات متعددة المعايير (MCDM) والتحليل الموحد...
Runway Financial
runway.com
منصة التمويل التي لا تكرهها. Runway هي الطريقة الحديثة والبديهية لتصميم أعمالك وتخطيطها ومواءمتها للجميع في فريقك.
Howspace
howspace.com
Howspace هي منصة متكاملة لتصميم وتنفيذ التحول. تعمل Howspace على تمكين المؤسسات من جمع موظفيها معًا للتعلم والتعاون والتوصل إلى قرارات تؤدي إلى التأثير. تعمل منصتنا على توجيه الرحلات المشتركة، وإضفاء المعنى على المحادثات واسعة النطاق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتضمن أن يكون لكل شخص دور في إحداث التأ...
Visyond
visyond.com
حوّل برنامج Excel الخاص بك إلى آلة رؤى يمكن لأي شخص قيادتها. تصور جداول البيانات الخاصة بك على أنها لوحات معلومات تنبؤية، وقم بأتمتة البيانات المالية، وتعاون في تحليلات "ماذا لو" والمخاطر مع حماية النموذج والبيانات الحساسة والتحكم الدقيق في مقدار تفاعل كل شخص معها. حافظ على مرونة جدول البيانات - است...
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
الحل المؤسسي الوحيد الذي يساعد القادة على تحسين المواءمة والاستراتيجية والأداء من خلال مناقشات واسعة النطاق في الوقت الفعلي.