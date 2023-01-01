بدائل - Cloudtalk

Marchex

marchex.com

شركة Marchex, Inc. هي شركة عامة مقرها في سياتل، تأسست في عام 2003، ويعمل بها أكثر من 300 موظف. Marchex هي شركة متخصصة في تحليلات المكالمات والمحادثات بين الشركات. وهي متخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل بيانات المحادثة بين الشركات والعملاء. توفر Marchex للشركات "رؤى قابلة للتنفيذ...