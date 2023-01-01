بدائل - Cloudtalk
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
MightyCall
mightycall.com
صوت الأعمال الصغيرة. سريع وسهل وآمن. نظام الهاتف الافتراضي مصمم للشركات الصغيرة.
OpenPhone
openphone.co
الهاتف للشركات الناشئة والشركات الصغيرة
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Outreach
outreach.io
تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
Dialpad
dialpad.com
احصل على VoIP للأعمال باستخدام Dialpad وقم بتوصيل فريقك بنظام الهاتف السحابي الذي يجعل الاتصالات التجارية أسهل وأكثر كفاءة. حاول مجانا!
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
Five9
five9.com
يقدم Five9 مركز الاتصال السحابي الأكثر موثوقية وموثوقية والذي أثبت قدرته على إطلاق العنان لذكاء العملاء والرؤى التي تمكن الوكلاء والمؤسسات من تقديم تجارب عملاء غير عادية. Five9 - مركز الاتصال كخدمة - CCaaS.
Gong.io
gong.io
تعرف على كيفية استخدام قادة المبيعات لذكاء الإيرادات لزيادة نجاح مندوبي المبيعات والفوز بالمزيد من الصفقات. تم التصويت له رقم 1 من قبل محترفي الإيرادات مثلك. احجز عرضًا توضيحيًا.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Fireflies.ai
fireflies.ai
قم بتسجيل ونسخ وبحث اجتماعاتك! ملاحظات الاجتماع التلقائية لـ Zoom وGMet وTeams وWebex والمزيد.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Aircall
aircall.io
Aircall هو حل هاتفي سهل الاستخدام وقائم على السحابة مع ميزات مصممة لنوع أفضل من المحادثة. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ محادثة في أي مكان في العالم اليوم. لا الأجهزة. لا الصداع. تتلاءم Aircall مع سير العمل الحالي لديك من خلال عمليات تكامل سهلة بنقرة واحدة، وربط أنظمة CRM، وحلول مكتب المساعدة، والتطبي...
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
PhoneBurner
phoneburner.com
يؤدي الاتصال الهاتفي إلى تحقيق أسرع 4 مرات وزيادة المحادثات المباشرة من خلال طالب المبيعات لدينا. تعزيز إنتاجية مندوبي المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد! جرب PhoneBurner اليوم!
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
Adversus
adversus.io
تحسين المكالمات الصادرة اليوم. نحن نساعد مراكز الاتصال على تعزيز مؤشرات الأداء الرئيسية، واتخاذ قرارات أفضل قائمة على المعرفة، وإدارة جهات الاتصال بشكل أكثر ذكاءً.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell هي أداة برمجية لإدارة علاقات العملاء للمبيعات تعمل على تحسين الإنتاجية والعمليات ورؤية خطوط الأنابيب لفرق المبيعات. القضاء على الاحتكاك وبيع المزيد.
smrtPhone
smrtphone.io
أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
CallTools.com
calltools.com
تطوير برامج مركز الاتصال الصادرة والواردة القائمة على السحابة.
Ringover
ringover.com
قم بإعداد منصة اتصال قوية مدمجة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، ويمكن الوصول إليها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية واحصل على أرقام في جميع أنحاء العالم.
CallFire
callfire.com
قم بتنمية أعمالك باستخدام أرقام الهواتف الافتراضية، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR)، والبث الصوتي، وخدمات الرسائل النصية الجماعية، والاتصال المباشر. جرب CallFire مجانًا!
Chorus.ai
chorus.ai
اجعل كل تفاعل مهمًا. يجلب الذكاء الاصطناعي للمحادثة في الكورس قوة قصتك إلى كل محادثة.
Colibri.ai
colibri.ai
يقوم Colibri.ai بتسجيل مكالماتك، وتحويلها إلى نص أثناء التحدث، وإنشاء ملاحظات اجتماع موجزة قابلة للبحث. يعمل مع Zoom وGoogle Meet وWebex والعديد من المنصات الأخرى.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم تلقائيًا بتسجيل الفيديو ونسخه وتلخيصه وتقديم رؤى أساسية من كل اجتماع.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Tenfold
tenfold.com
يساعد Tenfold الشركات على إجراء محادثات أفضل مع العملاء. ضع معلومات العميل موضع التنفيذ على الهاتف، في كل مرة، وفي الوقت الفعلي.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
BatchDialer
batchdialer.com
طالب الهاتف لكل الأعمال. اكتشف جميع الأدوات والميزات التي ستسمح لك بزيادة المبيعات وتحسين الإنتاجية.
Outplay
outplayhq.com
3 أضعاف اجتماعات مبيعاتك، وليس ميزانيتك تحتوي منصة مشاركة المبيعات في Outplay على كل ما تحتاجه لجعل فريق المبيعات الخاص بك أكثر كفاءة - التواصل متعدد القنوات، وأتمتة المبيعات الخارجية، وتتبع العملاء المحتملين، وسوق الاستعانة بمصادر العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، والمزيد. ابدأ في تحقيق أهداف...
Rewatch
rewatch.com
فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
العمل أفضل. نحن نساعد الفرق على الحصول على كل شيء في مكان واحد، والعمل بشكل أكثر تعاونًا لإنجاز المزيد، وتتبع الأداء وتحسينه.
Allego
allego.com
الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.
Aloware
aloware.com
استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.
Yobi
yobi.app
يضيف Yobi أرقام هواتف العمل وعمليات تكامل مفيدة لأجهزتك الحالية. لا توجد حاجة إلى أجهزة جديدة. مصممة للفرق والشركات
Ringy
ringy.com
أتمتة المهام. زيادة المبيعات. رعاية يؤدي. Ringy هو حل CRM متكامل يتعامل مع كل ذلك من خلال واجهة بديهية.
Balto
balto.ai
منصة التوجيه رقم 1 في الوقت الفعلي لمراكز الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وكلاء المساعدة يقولون الشيء الصحيح في كل مكالمة.
Jiminny
jiminny.com
تعظيم إيرادات فريقك. أطلق العنان لإمكانات فريق المبيعات لديك لزيادة الإيرادات من خلال ذكاء المحادثة.
Groove
groove.co
اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.
Uptics
uptics.io
نظام أساسي لأتمتة المبيعات الكل في واحد لفرق المبيعات عن بعد والداخلية لإطلاق الحملات الصادرة بسهولة، ورعاية العملاء المتوقعين الواردين، وتعبئة خطوط أنابيب الصفقات الخاصة بك، وزيادة الإيرادات.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
إثبات عائد الاستثمار. زيادة التحويلات. دفع الإيرادات. قم بتتبع وإسناد كل عميل محتمل عبر الإنترنت وغير متصل إلى الحملة التي تقوده بالضبط.
Salesmate
salesmate.io
قم بتنمية إيراداتك وعلاقاتك. يقدم Salesmate تجارب بسيطة وشخصية ومثمرة لفريق المبيعات والعملاء.
Symbl.ai
symbl.ai
الذكاء البشري للمؤسسات. يفتح فهم المحادثة وتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية في Symbl.ai الإمكانات الكاملة للمحادثات البشرية - لتحقيق أهدافك.
GoDial
godial.cc
GoDial هو تطبيق اتصال تلقائي وإدارة علاقات العملاء عبر الهاتف المحمول وبرنامج الاتصال الصادر للاتصالات عبر الهاتف المحمول وخدمة الاتصال الصادرة. قم بإعداد مركز الاتصال الصادر الخاص بك في أقل من دقيقتين باستخدام GoDial. يستخدم GoDial بطاقة SIM الخاصة بالهاتف للاتصال، وبالتالي لا توجد تكاليف للاتصالات...
Genesys Cloud
genesys.com
تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.
Toky
toky.co
نظام هاتف حديث يعمل بالطريقة التي تعمل بها سهل الإعداد. يتكامل في أي مكان. الاتصال بالعملاء ومراسلتهم عبر الهاتف أو التطبيق أو سطح المكتب. كل ذلك بسعر عادل.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa هو برنامج تتبع على مستوى المؤسسات للأداء والتسويق التابع والشركاء. تعد Phonexa Suite هي التكنولوجيا الأساسية التي تنفذ خلال دورة حياة العميل المحتمل والاتصال، مما يساعد فرق تسويق الأداء على تحقيق عائد الاستثمار للعلامات التجارية عبر القنوات التابعة والشركاء والقنوات المدفوعة. تعطي Phonexa ال...
Traq.ai
traq.ai
في عالم أصبح فيه المشترون أكثر اطلاعًا من أي وقت مضى، فإن الفوز بالمزيد من الصفقات لا يتعلق باتباع النص بقدر ما يتعلق بفهم أولويات العميل المحتمل ونقاط الضعف. من خلال تسجيل المكالمات وتحويلها إلى نص وتحليل الذكاء الاصطناعي، تستخرج منصة ذكاء المحادثة Traq.ai رؤى تتمحور حول المشتري وتفوز بالصفقات من ك...
Kixie
kixie.com
مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات التي تعمل مع كبار مديري علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive والمزيد.
Aviso
aviso.com
Aviso هي بوصلة الذكاء الاصطناعي التي توجه فرق المبيعات والذهاب إلى السوق لإبرام المزيد من الصفقات، وتسريع النمو، والعثور على إيراداتهم بشكل صحيح.
Gryphon.ai
gryphon.ai
تقدم Gryphon Networks حلاً قائمًا على السحابة يمكّن المسوقين من زيادة إيراداتهم مع احترام اختيار المستهلك.
Marchex
marchex.com
شركة Marchex, Inc. هي شركة عامة مقرها في سياتل، تأسست في عام 2003، ويعمل بها أكثر من 300 موظف. Marchex هي شركة متخصصة في تحليلات المكالمات والمحادثات بين الشركات. وهي متخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل بيانات المحادثة بين الشركات والعملاء. توفر Marchex للشركات "رؤى قابلة للتنفيذ...
iPlum
iplum.com
iPlum هو الحل الأول للهواتف المحمولة لمحترفي الأعمال. إنه يعمل على هاتفك الذكي الحالي دون تغيير شركات الاتصالات. يمكنك الحصول على خط منفصل مع ميزات نظام الاتصال والرسائل النصية والهاتف. إنه سهل الاستخدام، ومدعوم بضوابط أمان المؤسسة. توفر المنصة الامتثال لـ HIPAA لمتخصصي الرعاية الصحية والامتثال للات...
Voiso
voiso.com
Voiso - حل مركز اتصال الكل في واحد مصمم للحصول على أفضل النتائج من كل تفاعل مع العملاء
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin عبارة عن أداة اتصالات مبيعات قائمة على السحابة تساعدك على الوصول إلى ما يصل إلى 3 أضعاف عدد العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. تعلم المزيد الآن.
Squaretalk
squaretalk.com
قم بتمكين أعمالك وتمهيد الطريق لتحسين الاتصالات باستخدام Squaretalk، وهي منصة عالمية للاتصالات التجارية التفاعلية. إن إنشاء منصة ذكية وموحدة لعملائنا هو هدف كل فرد في فريقنا، وبينما توفر Squaretalk نظامًا بيئيًا مترابطًا لاتصالات الأعمال، يمكننا أيضًا تقديم حلول فردية. اكسيوم هي خدمة PBX السحابية كا...