CloudPerf

CloudPerf

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الموقع الإلكتروني: cloudperf.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CloudPerf على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قارن بين سرعة ووقت تشغيل الخدمات السحابية للمؤسسات والخدمات السحابية التجارية.

الموقع الإلكتروني: cloudperf.com

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