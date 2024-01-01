CloudLinux

CloudLinux

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الموقع الإلكتروني: cloudlinux.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CloudLinux على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقدم CloudLinux نظام تشغيل متخصصًا مصممًا لتحسين الأمان والاستقرار والأداء لبيئات استضافة الويب المستندة إلى Linux. يتضمن منتجات مثل CloudLinux OS Shared، الذي يعزل كل مستأجر على خادم مشترك لتعزيز الأمان وتخصيص الموارد، وCloudLinux OS Solo، المصمم خصيصًا لحسابات المستخدم الفردي. يوفر CloudLinux أيضًا أدوات لتحسين WordPress تلقائيًا ودعم دورة الحياة الممتدة لنظام CentOS.

الموقع الإلكتروني: cloudlinux.com

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