قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يقدم CloudLinux نظام تشغيل متخصصًا مصممًا لتحسين الأمان والاستقرار والأداء لبيئات استضافة الويب المستندة إلى Linux. يتضمن منتجات مثل CloudLinux OS Shared، الذي يعزل كل مستأجر على خادم مشترك لتعزيز الأمان وتخصيص الموارد، وCloudLinux OS Solo، المصمم خصيصًا لحسابات المستخدم الفردي. يوفر CloudLinux أيضًا أدوات لتحسين WordPress تلقائيًا ودعم دورة الحياة الممتدة لنظام CentOS.

الموقع الإلكتروني: cloudlinux.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CloudLinux. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.