Cloudanix

Cloudanix

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الموقع الإلكتروني: cloudanix.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cloudanix على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

رمز لمنصة الأمن السحابية. النظام الأساسي الخاص بك لمنع الهجمات على الأسطح المتعددة عبر التعليمات البرمجية والصور والسحابة وIAM وأحمال العمل. احصل على لوحة تحكم واحدة بدلاً من الحلول الأمنية المكونة من 5-6 نقاط.

الموقع الإلكتروني: cloudanix.com

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