Cloud BOT عبارة عن خدمة RPA (أتمتة العمليات الآلية) المستندة إلى السحابة والتي تتيح للمستخدمين إنشاء وتشغيل الروبوتات الآلية لتشغيل متصفحات الويب. تتضمن بعض الميزات والفوائد الرئيسية لـ Cloud BOT ما يلي: * التشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية: يمكن لـ Cloud BOT تسجيل عمليات متصفح الويب الخاص بالمستخدم وإنشاء روبوتات تلقائيًا لأتمتة تلك المهام، دون الحاجة إلى أي معرفة متخصصة بالبرمجة. * مستندة إلى السحابة: يتم إنشاء الروبوتات وتنفيذها بالكامل على السحابة، مما يلغي الحاجة إلى عمليات التثبيت أو الخوادم المحلية. * دعم الأجهزة المتعددة: يدعم Cloud BOT الأتمتة عبر الأجهزة المختلفة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر. * آمنة ومتوافقة: جميع الاتصالات والبيانات في Cloud BOT مشفرة، والخدمة معتمدة وفقًا لمعايير الأمان الدولية مثل ISO 27017. * التكامل مع iPaaS: يتكامل Cloud BOT مع أدوات iPaaS (منصة التكامل كخدمة) الشائعة مثل Zapier وMicrosoft Power Automate وIFTTT، مما يسمح بتشغيل الروبوتات من خدمات الويب المختلفة. * تسعير مرن: يقدم Cloud BOT ثلاث خطط تسعير - مكتب واحد، ومكاتب متعددة، وربط النظام - لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة وكذلك المؤسسات. * تجربة مجانية: يمكن للمستخدمين الجدد الاشتراك للحصول على نسخة تجريبية مجانية لتجربة خدمة Cloud BOT لمدة 30 دقيقة من وقت تنفيذ الروبوت شهريًا. يبدو أن Cloud BOT هو حل RPA شامل يتيح التشغيل الآلي السهل لمهام متصفح الويب، دون تعقيد عمليات نشر RPA التقليدية. إن البنية السحابية الأصلية وعمليات التكامل مع خدمات الويب الأخرى تجعلها منصة أتمتة متعددة الاستخدامات.

الموقع الإلكتروني: c-bot.pro

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