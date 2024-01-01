Cloozo

Cloozo

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الموقع الإلكتروني: cloozo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cloozo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Cloozo عبارة عن منصة تتيح للمستخدمين إنشاء وتخصيص روبوتات الدردشة الخاصة بهم التي تعمل بنظام ChatGPT بسهولة لمواقعهم الإلكترونية. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج Cloozo ما يلي: * روبوتات الدردشة الذكية: يمكن للمستخدمين إنشاء روبوتات دردشة يمكنها تصفح الإنترنت أو استخدام مجموعات بيانات مخصصة للتحدث مع زوار موقع الويب. * مدعوم من قاعدة المعرفة الخاصة بك: يمكن تدريب Chatbots باستخدام معلومات من موقع الويب الخاص بالمستخدم أو مجموعة من المستندات، مما يسمح له بالتحدث بلغة العمل. * ما وراء التخصيص: يقدم Cloozo مجموعة متنوعة من الخيارات المرئية لجعل كل روبوت محادثة مميزًا بصريًا ومتوافقًا مع هويته المحددة. * مصمم للوكالات: تم تصميم Cloozo للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالإضافة إلى الوكالات التي ترغب في تقديم خدمات chatbot لعملائها. * مفاتيح OpenAI فردية: يمكن أن يكون لكل روبوت محادثة مفاتيح OpenAI وPinecone الخاصة به، مما يسمح بالسرعة والأداء والأمان الأمثل. * فرص تحقيق الدخل: يعمل Cloozo على تمكين الوكالات من تحقيق أرباح أعلى من خلال بيع روبوتات الدردشة المخصصة لعملائها.
الفئات:
Utilities
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: cloozo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cloozo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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