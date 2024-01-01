Cloozo عبارة عن منصة تتيح للمستخدمين إنشاء وتخصيص روبوتات الدردشة الخاصة بهم التي تعمل بنظام ChatGPT بسهولة لمواقعهم الإلكترونية. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج Cloozo ما يلي: * روبوتات الدردشة الذكية: يمكن للمستخدمين إنشاء روبوتات دردشة يمكنها تصفح الإنترنت أو استخدام مجموعات بيانات مخصصة للتحدث مع زوار موقع الويب. * مدعوم من قاعدة المعرفة الخاصة بك: يمكن تدريب Chatbots باستخدام معلومات من موقع الويب الخاص بالمستخدم أو مجموعة من المستندات، مما يسمح له بالتحدث بلغة العمل. * ما وراء التخصيص: يقدم Cloozo مجموعة متنوعة من الخيارات المرئية لجعل كل روبوت محادثة مميزًا بصريًا ومتوافقًا مع هويته المحددة. * مصمم للوكالات: تم تصميم Cloozo للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالإضافة إلى الوكالات التي ترغب في تقديم خدمات chatbot لعملائها. * مفاتيح OpenAI فردية: يمكن أن يكون لكل روبوت محادثة مفاتيح OpenAI وPinecone الخاصة به، مما يسمح بالسرعة والأداء والأمان الأمثل. * فرص تحقيق الدخل: يعمل Cloozo على تمكين الوكالات من تحقيق أرباح أعلى من خلال بيع روبوتات الدردشة المخصصة لعملائها.

الموقع الإلكتروني: cloozo.com

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