clonemyvoice.io عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتخصص في إنشاء تعليقات صوتية دقيقة من المواد المصدر المتوفرة. تم تصميم الأداة للتعامل مع المحتوى الطويل لمختلف التطبيقات، بما في ذلك البودكاست والعروض التقديمية ووسائل التواصل الاجتماعي. يقوم المستخدمون بتوفير عينة صوتية من الصوت المراد تقليده، إلى جانب النص المراد نطقه، ويقوم النظام بمعالجة هذه البيانات لإنشاء تعليق صوتي. تدعم هذه الأداة أي لغة وتقدم أصواتًا بلهجات مختلفة. يدعي clonemyvoice.io أنه يلتقط بدقة نغمة الصوت الأصلي ودرجته وجوهره في توصيلاته. يمكن تنزيل الملفات الصوتية النهائية بعد المعالجة. وفقًا لسياسات الخصوصية التي تم الكشف عنها، تتم معالجة بيانات المستخدم في الموقع، ولا يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة، ويتم حذفها بالكامل بعد 14 يومًا. بالإضافة إلى التعليقات الصوتية للعروض الصوتية ومحتوى الوسائط الاجتماعية، تمتد قدراتها إلى إنتاج حلقات البودكاست والكتب الصوتية الكاملة. تسلط شهادات المستخدمين الضوء على واجهة النظام سهلة الاستخدام والمستوى المذهل من التفاصيل والدقة في استنساخ الصوت.

الموقع الإلكتروني: clonemyvoice.io

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