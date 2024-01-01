بدائل - Clockwise
Trello
trello.com
Trello هو تطبيق لإنشاء قوائم على شبكة الإنترنت بأسلوب Kanban وهو شركة تابعة لشركة Atlassian. تم إنشاؤها في الأصل بواسطة شركة Fog Creek Software في عام 2011، وتم إنشاءها لتشكل أساسًا لشركة منفصلة في عام 2014 وتم بيعها لاحقًا إلى Atlassian في يناير 2017. يقع مقر الشركة في مدينة نيويورك بالولايات المتح...
Calendly
calendly.com
اعثر على الوقت المثالي للاجتماع باستخدام برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت السهل للغاية من Calendly، وقل وداعًا لعلامة الهاتف والبريد الإلكتروني.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
Habitica
habitica.com
Habitica هو تطبيق مجاني للعادات والإنتاجية يتعامل مع حياتك الحقيقية وكأنها لعبة. يمكن أن تساعدك Habitica على تحقيق أهدافك لتصبح بصحة جيدة وسعيدة.
Zapier
zapier.com
Zapier هي شركة عالمية تعمل عن بعد تتيح للمستخدمين النهائيين دمج تطبيقات الويب التي يستخدمونها. على الرغم من أن Zapier يقع مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، إلا أنها توظف قوة عاملة مكونة من 250 موظفًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي 23 دولة أخرى.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) سهلة الاستخدام والمصنفة رقم 1 من قبل المستخدم. احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين وتنمية أعمالك. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو مساعد تقويم ذكي يحجب الوقت المرن في التقويم الخاص بك لأي شيء تريد التركيز عليه.
Motion
usemotion.com
Motion هي أداة التركيز والإنتاجية التي يستخدمها الآلاف من الرؤساء التنفيذيين والمهنيين ذوي الأداء العالي. إنه يحمي وقتك وتركيزك حتى تتمكن من إنفاقه على الأمور الأكثر أهمية
Any.do
any.do
انضم إلى ملايين الأشخاص الذين يستخدمون Any.do يوميًا للبقاء منظمين وإنجاز المزيد من المهام.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling هو حل برمجي لجدولة المواعيد قائم على السحابة يمكّن أصحاب الأعمال من إدارة مواعيدهم عبر الإنترنت. يلبي المنتج احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك المهنيين الأفراد. تتيح Acuity Scheduling للمستخدمين أتمتة حجوزات المواعيد من خلال تقديم عرض في الوقت الفعلي للوقت المتاح لهم. ل...
Calendar
calendar.com
يستخدم التقويم قوة التعلم الآلي لتقديم اقتراحات ذكية بشأن متى وأين وكيف يمكن عقد اجتماعاتك.
Doodle
doodle.com
Doodle هي أبسط طريقة لجدولة الاجتماعات مع العملاء أو الزملاء أو الأصدقاء. احصل على أفضل وقت للاجتماعات الفردية واجتماعات الفريق باستخدام أداة التقويم سهلة الاستخدام. ابدأ اليوم!
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
Zoho Bookings
zoho.com
جدولة عبر الإنترنت لتقديم أفضل الاستشارات. يقوم Zoho Bookings بمزامنة التقويمات الخاصة بك مع السماح للعملاء بجدولة المواعيد ودفع ثمنها ذاتيًا. يتم تخصيص واجهة المستخدم الخاصة بنا تلقائيًا لتناسب مجال عملك، مما يعني أنك تشعر وكأنك في بيتك. قل مرحباً للجدولة الذكية!
Mem
mem.ai
أسرع طريقة لالتقاط المعلومات وتوصيلها.
Notta
notta.ai
قم بتسجيل وتحويل البودكاست المفضل لديك والأخبار والراديو الحواري ودردشة Discord وصوت Zoom Classes إلى نص. يمكنك تشغيل التسجيلات وتحرير النصوص وإضافة الملاحظات والعلامات وإدراج الصور لالتقاط المعلومات القيمة من كل محادثة.
Focusmate
focusmate.com
يساعدك العمل الجماعي الافتراضي Focusmate على إنجاز المهام. إنشاء حساب مجاني اليوم.
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
عملك ينمو عندما ينمو شعبك. نحن نؤمن بأن نجاح عملك – ونجاحنا – يعود إلى الأشخاص. من خلال مجموعة أدوات الأعمال التي أثبتت جدواها، سنوجه فريقك وأعمالك نحو النمو المستمر.
Rewatch
rewatch.com
فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.
FlowUs
flowus.cn
FlowUs، منصة لإدارة المعرفة والتعاون من الجيل الجديد باستخدام الملاحظات السحابية كحامل، جنبًا إلى جنب مع المستندات عبر الإنترنت وقواعد المعرفة والمجلدات وغيرها من الوظائف متعددة الأشكال، فإنه يوفر للأفراد والفرق مركز عمل متكامل لإدارة المعلومات الرقمية والتعاون.
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
Read
read.ai
جعل الاجتماعات أكثر فعالية وكفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال ملخص الاجتماع التلقائي وأبرز مقاطع الفيديو والتوصيات.
Unito
unito.io
قم بتوصيل الأدوات التي تستخدمها بالفعل من خلال عمليات التكامل العميقة ثنائية الاتجاه وتحسين سير العمل لـ Asana وJira وTrello وGoogle Sheets والمزيد.
Qualified
qualified.com
يساعد المؤهل الشركات على إنشاء خطوط أنابيب بشكل أسرع. استخدم أهم أصولك - موقع الويب الخاص بك - لتحديد زوارك الأكثر قيمة، وابدأ محادثات المبيعات على الفور، وجدولة الاجتماعات، وتحويل حركة المرور الصادرة والمدفوعة، واكتشاف إشارات نية الشراء.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم تلقائيًا بتسجيل الفيديو ونسخه وتلخيصه وتقديم رؤى أساسية من كل اجتماع.
Grain
grain.com
قم بتسجيل ونسخ وقص ومشاركة الفيديو من Zoom في الوقت الفعلي. أداة أساسية للفرق الحديثة.
SimplyBook.me
simplybook.me
نظام الحجز عبر الإنترنت لجميع الصناعات القائمة على الخدمات. ما عليك سوى تحديد الخدمات ومقدمي الخدمات لديك، وعرض مدى توفرهم، وسيكون لديك عملاء قدامى وجدد يقومون بالحجوزات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
Sembly
sembly.ai
يقوم Sembly بتسجيل ونسخ وإنشاء ملخصات الاجتماعات الذكية مع محاضر الاجتماع. يعمل مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. Sembly أذكى مساعد فريق الذكاء الاصطناعي!