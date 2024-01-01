Clipping Magic

Clipping Magic

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: clippingmagic.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Clipping Magic على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إزالة الخلفية من الصورة تلقائيًا بنسبة 100% — Smart Clip Editor — قص الألوان وتدويرها وإصلاحها وإضافة الظلال والانعكاسات — مجانًا

الموقع الإلكتروني: clippingmagic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Clipping Magic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Simpleish

Simpleish

simpleish.io

PicWish

PicWish

picwish.com

Unscreen

Unscreen

unscreen.com

PhotoScissors

PhotoScissors

photoscissors.com

Slazzer

Slazzer

slazzer.com

Designify

Designify

designify.com

Blend

Blend

blendnow.com

Removal.ai

Removal.ai

removal.ai

Background Remover

Background Remover

bgremover.stockphotos.com

Pixcleaner

Pixcleaner

pixcleaner.com

Clickmajic

Clickmajic

clickmajic.com

PhotoRoom

PhotoRoom

photoroom.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية