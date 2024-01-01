Clip.fm هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لمنشئي البودكاست والتي تنشئ مقاطع فيديو قصيرة لمنصات الوسائط الاجتماعية مثل YouTube Shorts وInstagram Reels وTikTok. تساعد المنصة القائمين على البث الصوتي على قضاء وقت أقل في التحرير ودفع جزء بسيط فقط من تكلفة التعاقد مع محرر فيديو محترف. يقوم Clip.fm تلقائيًا بنسخ المحتوى الذي يقدمه المستخدم ويجد أفضل الأجزاء لقصها. تم تحسين المقاطع للمنصات القصيرة ومصممة لتناسب محتوى المستخدم. تستخدم المنصة مزيجًا من نماذج الذكاء الاصطناعي والاستدلال للعثور على أجزاء من محتوى المستخدم التي تعمل بشكل جيد مثل المقاطع. يوفر Clip.fm خيارات تصدير متنوعة مع ميزات تمكن المستخدمين من تخصيص شكل ومظهر المقاطع الخاصة بهم، وتراكب التسميات التوضيحية، واختيار الخطوط والألوان، وحجم الوسائط الاجتماعية، وتوجيهها لتناسب المحتوى الخاص بهم. تسمح خطة البداية بما يصل إلى 10 ساعات من المحتوى شهريًا، وتتراوح المقاطع التي يتم إنشاؤها عادةً بين 50-100. وبينما يتحكم المستخدمون، يتعلم الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت، ويمكن إجراء تعديلات على الطوابع الزمنية لبدء المقطع وانتهائه. بالإضافة إلى ذلك، تخطط clip.fm لإطلاق برنامج تابع في الربع الأول من عام 2023، وتدعم الشركة محتوى اللغة الإنجليزية مع خطط لإضافة المزيد من دعم اللغة.

الموقع الإلكتروني: clip.fm

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