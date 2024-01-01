Cliengo

Cliengo

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cliengo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cliengo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نفس الاستثمار، نتائج أفضل مع Cliengo! يمكنك توفير الوقت وتحقيق المزيد من المبيعات من خلال أتمتة المحادثات على قنوات الويب وWhatsApp والشبكات الاجتماعية باستخدام Cliengo. ماذا تتوقع من كلينجو؟ * Chatbots مع أشجار القرار في جميع قنوات الاتصال الخاصة بك: الويب، WhatsApp، Facebook، Instagram. * وضع علامات وتصنيف لكل جهة اتصال على منصتنا. * التعيين التلقائي للوكيل، حسب نوع جهة الاتصال. * إعادة تفعيل وتتبع المرشحين برسائل الواتساب الصادرة. * إنشاء جماهير مماثلة مع جهات الاتصال ذات الجودة الأفضل. صمم روبوت المحادثة الذي يناسب شركتك: من أشجار المحادثة البسيطة إلى الأشجار الأكثر تقدمًا. أضف Cliengo إلى إستراتيجية التسويق والمبيعات الخاصة بك لأتمتة جميع قنواتك ومركزيتها في مكان واحد. ستساعدك منصة Cliengo على: * التقاط بيانات جهات الاتصال الخاصة بك. * جهات الاتصال الشخصية. * معدل الاتصالات. * تحسين الحملات. * إرسال الرسائل الصادرة على الواتس اب . * تقديم الدعم في الوقت الحقيقي. و اكثر!
الفئات:
Business
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: cliengo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cliengo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Zendesk

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