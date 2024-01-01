نفس الاستثمار، نتائج أفضل مع Cliengo! يمكنك توفير الوقت وتحقيق المزيد من المبيعات من خلال أتمتة المحادثات على قنوات الويب وWhatsApp والشبكات الاجتماعية باستخدام Cliengo. ماذا تتوقع من كلينجو؟ * Chatbots مع أشجار القرار في جميع قنوات الاتصال الخاصة بك: الويب، WhatsApp، Facebook، Instagram. * وضع علامات وتصنيف لكل جهة اتصال على منصتنا. * التعيين التلقائي للوكيل، حسب نوع جهة الاتصال. * إعادة تفعيل وتتبع المرشحين برسائل الواتساب الصادرة. * إنشاء جماهير مماثلة مع جهات الاتصال ذات الجودة الأفضل. صمم روبوت المحادثة الذي يناسب شركتك: من أشجار المحادثة البسيطة إلى الأشجار الأكثر تقدمًا. أضف Cliengo إلى إستراتيجية التسويق والمبيعات الخاصة بك لأتمتة جميع قنواتك ومركزيتها في مكان واحد. ستساعدك منصة Cliengo على: * التقاط بيانات جهات الاتصال الخاصة بك. * جهات الاتصال الشخصية. * معدل الاتصالات. * تحسين الحملات. * إرسال الرسائل الصادرة على الواتس اب . * تقديم الدعم في الوقت الحقيقي. و اكثر!

الموقع الإلكتروني: cliengo.com

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