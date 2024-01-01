ClickZ

ClickZ

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الموقع الإلكتروني: clickz.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ClickZ على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن نساعد كبار المسوقين وقادة الأعمال على التنقل في الصناعات المتغيرة للتكنولوجيا. تأسست ClickZ في عام 1997، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر مجتمعات التسويق الرقمي في العالم اليوم. إلى جانب نمو Facebook وYouTube والمزيد، كانت ClickZ متواجدة هناك، حيث تقدم أحدث الأخبار والرؤى والمعلومات الاستخبارية على طول الطريق.

الموقع الإلكتروني: clickz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ClickZ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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