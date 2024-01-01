قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

ClickHole هو موقع ويب ساخر ينشر مقالات ومقاطع فيديو غالبًا ما تكون سخيفة وسخيفة ومضحكة. يشتهر الموقع باستخدامه للعناوين الرئيسية التي تم تصميمها لتكون ملفتة للنظر وجذابة للنقرات، بالإضافة إلى مقالاته التي غالبًا ما تكون مليئة بالتورية والتلاعب بالألفاظ وأشكال الفكاهة الأخرى.

الموقع الإلكتروني: clickhole.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ClickHole. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.