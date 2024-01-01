ClickHole

ClickHole

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الموقع الإلكتروني: clickhole.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ClickHole هو موقع ويب ساخر ينشر مقالات ومقاطع فيديو غالبًا ما تكون سخيفة وسخيفة ومضحكة. يشتهر الموقع باستخدامه للعناوين الرئيسية التي تم تصميمها لتكون ملفتة للنظر وجذابة للنقرات، بالإضافة إلى مقالاته التي غالبًا ما تكون مليئة بالتورية والتلاعب بالألفاظ وأشكال الفكاهة الأخرى.

الموقع الإلكتروني: clickhole.com

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