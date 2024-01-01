قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تقوم شركة Clearfly بتعبئة تطبيقات الأعمال والرسائل الصوتية، وتوفر ميزات الوصول والبريد الصوتي المرئي عبر الهواتف المكتبية المحمولة.

الموقع الإلكتروني: clearfly.net

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