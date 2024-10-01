بدائل - ClearCompany

Lattice

lattice.com

Lattice هي منصة إدارة الأفراد التي تجمع كل الأدوات وسير العمل والرؤى لمساعدة المؤسسات على تطوير موظفين مشاركين وذوي أداء عالٍ ضمن ثقافة الفوز. من خلال الجمع بين إدارة الأداء المستمر، واستطلاعات مشاركة الموظفين، وإدارة التعويضات، وأدوات التطوير الوظيفي في حل واحد متصل، يمكن لـ Lattice تقديم تحليلات ق...