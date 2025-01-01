بدائل - ClearChecks

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.

Paychex

Paychex

paychex.com

يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.

Checkr

Checkr

checkr.com

Checkr هو منصة لفحص الخلفية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات في توظيف المرشحين من خلال التحقق من خلفياتهم وسجلاتهم.

HireRight

HireRight

hireright.com

Hireright هو تطبيق لفحص خلفية الموظفين وفحوصات المخدرات، يساعد في إدارة برامج التوظيف والتأكد من صلاحية الموظفين.

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

تطبيق HiPeople يسهل عملية التوظيف من خلال أدوات فحص شاملة وأتمتة المراجع، مما يساعد الشركات على تقييم المرشحين بشكل دقيق وفعال.

Veremark

Veremark

veremark.com

Veremark هي منصة للتحقق من وظائف الموظفين بشكل آلي، تركز على التأكد من المؤهلات التعليمية بطريقة رقمية وآمنة.

FactSuite

FactSuite

factsuite.com

فابكتسوت هو تطبيق يوفر خدمات التحقق من الخلفية للمرشحين لمساعدة أصحاب العمل في اتخاذ قرارات توظيف مستنيرة.

Hireology

Hireology

hireology.com

تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.

Certn

Certn

certn.co

تقدم Certn خدمات فحص الخلفية مثل التحقق من الهوية والسجلات الجنائية والتقارير الائتمانية، مع نتائج سريعة وسهلة الاستخدام للعمليات التوظيفية.

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow هو برنامج سحابي يساعد الشركات على التحقق من الهوية والامتثال للقوانين، من خلال أتمتة عمليات إدارة المخاطر وفحوصات الهوية.

GoodHire

GoodHire

goodhire.com

GoodHire هو تطبيق لفحص الخلفية يساعد الشركات على إجراء فحوصات التوظيف بسهولة وسرعة، مع دعم التوافق مع القوانين واللوائح.

Trustii

Trustii

trustii.co

تطبيق Trustii يوفر حلاً آلياً لفحص الخلفيات للمحترفين في إدارة العقارات والموارد البشرية، مع نتائج سهلة الفهم وقابلة للتفسير.

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

يتيح لك تطبيق Yardstik إجراء عمليات التحقق من الخلفية بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع تقنيات جديدة لتحسين تقييم المتقدمين وتخفيف التكاليف.

MeasureOne

MeasureOne

measureone.com

يتيح تطبيق MeasureOne الوصول الفوري والتحقق من بيانات المستهلكين، بما في ذلك التأمين والضرائب والدخل والتعليم، من خلال 15,000 مصدر بيانات.

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