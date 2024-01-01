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Classicquiz.com عبارة عن منصة عبر الإنترنت لإنشاء الاختبارات التفاعلية وتشغيلها. يمكن للمستخدمين تصميم اختبارات تحتوي على أنواع مختلفة من الأسئلة، بما في ذلك الاختيار من متعدد، والصواب/الخطأ، والأسئلة المفتوحة، ووضع العلامات على الصور، والمزيد. باستخدام منشئ الأسئلة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين إنشاء أسئلة تلقائيًا بناءً على النص الذي يقدمه المستخدم.
سمات:
* إنشاء الاختبارات: أنشئ اختبارات تحتوي على أنواع مختلفة من الأسئلة والصور ومقاطع الفيديو.
* اللعب في الوقت الحقيقي: قم بتنظيم اختبارات مباشرة حيث يجيب المشاركون في وقت واحد، وتتبع الأداء الفردي والجماعي.
* التخصيص: قم بتعيين السمات والحدود الزمنية وقواعد التسجيل وعشوائية الأسئلة للتخصيص.
* إمكانية الوصول: ينضم المشاركون إلى الاختبارات باستخدام رموز QR أو رمز فريد على هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية.
* تحليل البيانات: عرض النتائج التفصيلية وتحديد مجالات التحسين وتتبع التقدم الفردي.
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