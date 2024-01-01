Classicquiz

Classicquiz

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الموقع الإلكتروني: classicquiz.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Classicquiz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Classicquiz.com عبارة عن منصة عبر الإنترنت لإنشاء الاختبارات التفاعلية وتشغيلها. يمكن للمستخدمين تصميم اختبارات تحتوي على أنواع مختلفة من الأسئلة، بما في ذلك الاختيار من متعدد، والصواب/الخطأ، والأسئلة المفتوحة، ووضع العلامات على الصور، والمزيد. باستخدام منشئ الأسئلة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين إنشاء أسئلة تلقائيًا بناءً على النص الذي يقدمه المستخدم. سمات: * إنشاء الاختبارات: أنشئ اختبارات تحتوي على أنواع مختلفة من الأسئلة والصور ومقاطع الفيديو. * اللعب في الوقت الحقيقي: قم بتنظيم اختبارات مباشرة حيث يجيب المشاركون في وقت واحد، وتتبع الأداء الفردي والجماعي. * التخصيص: قم بتعيين السمات والحدود الزمنية وقواعد التسجيل وعشوائية الأسئلة للتخصيص. * إمكانية الوصول: ينضم المشاركون إلى الاختبارات باستخدام رموز QR أو رمز فريد على هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية. * تحليل البيانات: عرض النتائج التفصيلية وتحديد مجالات التحسين وتتبع التقدم الفردي.

الموقع الإلكتروني: classicquiz.com

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