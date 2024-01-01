بدائل - Claro Video
Netflix
netflix.com
شاهد الأفلام والبرامج التلفزيونية على Netflix عبر الإنترنت أو قم بالبث مباشرة على التلفزيون الذكي ووحدة التحكم في الألعاب والكمبيوتر الشخصي وMac والهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي والمزيد.
HiTV
gohitv.com
شاهد أحدث المسلسلات الكورية مجانًا عبر الإنترنت مع ترجمة باللغة الإنجليزية بدقة عالية. شاهد أسرع الأعمال الدرامية الكورية المحدثة على الشبكة بأكملها. يتم دعم أجهزة متعددة. استمتع بأفضل تجربة مشاهدة على HiTV.
Disney+
disneyplus.com
ابق على اطلاع دائم بآخر أخبار Disney+: وجهة البث النهائية للأفلام والعروض من Disney وPixar وMarvel وStar Wars وNational Geographic.
Loklok
loklok.com
Loklok عبارة عن منصة متكاملة لبث الفيديو لتتمكن من مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام والرسوم المتحركة من جميع أنحاء العالم! مع مجموعة واسعة من الأفلام الحصرية، يمكنك اختيار ترجمات متعددة اللغات وبجودة صورة فائقة الدقة 4K، ويتم إصدار أفلام جديدة مشهورة كل يوم! - loklok
JioCinema
jiocinema.com
JioCinema - شاهد برامجك التلفزيونية المفضلة، والأفلام، والأطفال، ومقاطع الفيديو الموسيقية - الهندية، التاميلية، البنغالية، الكانادية، الماراثية، البهوجبرية مع الألوان، Sony، Zee، MTV، Disney بدقة عالية.
Amazon Prime Video
primevideo.com
استمتع بمنتجات Amazon الأصلية الحصرية بالإضافة إلى الأفلام والبرامج التلفزيونية الشهيرة. شاهد في أي وقت وفي أي مكان. ابدأ تجربتك المجانية.
Crunchyroll
crunchyroll.com
Crunchyroll، Inc. هي شركة توزيع وناشر وترخيص أمريكية تركز على بث الرسوم المتحركة والمانجا والدوراما. تأسست قناة التوزيع وبرنامج الشراكة في Crunchyroll في عام 2006 على يد مجموعة من خريجي جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وهي تقدم المحتوى إلى 70 مليون مستخدم مسجل حول العالم. Crunchyroll هي شركة تابعة لشركة ...
Hotstar
hotstar.com
Disney+ Hotstar هي أكبر منصة بث متميزة في الهند مع أكثر من 100000 ساعة من الدراما والأفلام بـ 17 لغة، وتغطية لكل الأحداث الرياضية العالمية الكبرى.
MX Player
mxplayer.in
تعد MX Player واحدة من أفضل منصات OTT في الهند، وهي خدمة بث فيديو مجانية يمكنك الاستمتاع بها على الكمبيوتر المحمول والتلفزيون والهاتف المحمول والأجهزة الذكية الأخرى.
SonyLIV
sonyliv.com
SonyLIV عبارة عن منصة تدفق Freemium هندية مملوكة لشركة Sony Pictures Networks India. تم تقديم SonyLIV في عام 2013 كأول خدمة OTT في الهند. باعتبارها خدمة بث، فهي تحمل محتوى من شبكاتها المحلية، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والمباريات الرياضية الحية والبرمجة الأصلية، كما تعرض أيضًا محتوى م...
DStv Now
now.dstv.com
شاهد DStv الخاص بك على الإنترنت. يمكنك بث البث المباشر للرياضة ومتابعة البرامج التلفزيونية والأفلام وعروض الأطفال المفضلة لديك على هاتفك المحمول ومتصفح الويب والتلفزيون الذكي والمزيد.
Hulu
hulu.com
شاهد البرامج التلفزيونية والأفلام عبر الإنترنت. يمكنك بث حلقات تلفزيونية من South Park وEmpire وSNL وModern Family والأفلام الشهيرة على أجهزتك المفضلة. ابدأ تجربتك المجانية الآن. إلغاء في أي وقت.
HBO Max
hbomax.com
رحب بـ HBO Max، منصة البث التي تجمع جميع أفلام HBO مع المزيد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المفضلة لديك، بالإضافة إلى Max Originals الجديدة.
Showmax
showmax.com
Showmax عبارة عن خدمة اشتراك فيديو حسب الطلب عبر الإنترنت تم إطلاقها في جنوب إفريقيا في 19 أغسطس 2015. تستخدم Showmax إستراتيجية الترجمة للتغلب على منافسي الفيديو حسب الطلب مع التركيز على المحتوى المحلي والشراكات مع شركات الاتصالات المتنقلة.
Peacock TV
peacocktv.com
شاهد البرامج التلفزيونية والأفلام عبر الإنترنت مع Peacock. قم ببث العروض والأفلام المميزة وأصول Peacock الأصلية الحصرية والأخبار المباشرة والرياضة والمزيد.
Shahid
shahid.mbc.net
Shahid - شهيد، منصتك المتميزة لمجموعة واسعة من أفضل الأعمال العربية الأصلية والمسلسلات الحصرية والعروض الأولى للأفلام والبث التلفزيوني المباشر والمزيد.
ZEE5
zee5.com
شاهد العروض الأولى لحلقات برنامجك التلفزيوني المفضل قبل يوم واحد من بثها على ZEE5 واستكشف الأفلام الرائجة وأكثر من 100 محتوى أصلي ومقاطع فيديو موسيقية وقنوات تلفزيونية مباشرة وأخبار بجودة HD واللغة التي تختارها.
SkyShowtime
skyshowtime.com
SkyShowtime هي خدمة بث جديدة تمامًا تقدم أفلامًا ومسلسلات حصرية. SkyShowtime هي خدمة بث جديدة تمامًا وهي الموطن الجديد للترفيه الرائج. كتالوج فريد مليء بالمحتوى المثير والجذاب، بما في ذلك المسلسلات التلفزيونية والأفلام الجديدة والحصرية، وترفيه الأطفال والعائلة، وقصص واقعية وأفلام وثائقية، بالإضافة ...
Tubi
tubitv.com
شاهد الأفلام والبرامج التلفزيونية المجانية عبر الإنترنت بدقة عالية على أي جهاز. Tubi - بث الأفلام والتلفزيون مجانًا.
Rakuten Viki
viki.com
شاهد البرامج التلفزيونية والأفلام الآسيوية عبر الإنترنت مجانًا! الدراما الكورية، والدراما الصينية، والدراما التايوانية، والدراما اليابانية، وأخبار وأحداث Kpop وKdrama من إنتاج Soompi، والإنتاجات الأصلية - مترجمة إلى الإنجليزية ولغات أخرى.
Max
max.com
Max هو الشخص الذي يجب مشاهدته على HBO والمسلسلات الناجحة والأفلام والواقع وغير ذلك الكثير. كل شيء هنا. سلسلة مميزة وأفلام حائزة على جوائز وأعمال أصلية جديدة ومفضلات عائلية، تعرض عوالم Harry Potter وDC Universe وHBO. اكتشف أفضل وسائل الترفيه لكل مزاج. نقدم لكم ماكس – الشخص الذي يستحق المشاهدة.
WeTV
wetv.vip
أخيرًا، هنا يأتي المكان المناسب لمشاهدة العروض والدراما والعروض المتنوعة الأصلية والشعبية! تقدم WeTV عروضًا ودرامات مختارة ورائعة لتتمكن من بثها مع تجربة مشاهدة متميزة.
Apple TV+
apple.com
Apple TV+ هي خدمة بث اشتراك أمريكية تملكها وتديرها شركة Apple Inc. تم إطلاقها في 1 نوفمبر 2019، وهي تقدم مجموعة مختارة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الأصلية التي تسمى Apple Originals.
Kayo Sports
kayosports.com.au
Kayo Sports هي خدمة اشتراك في بث الفيديو المباشر متاحة في أستراليا، مملوكة لشركة Streammotion (شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Foxtel). تقدم الخدمة الأحداث الرياضية مباشرة وعند الطلب من Fox Sports وESPN وbeIN Sports وRacing.com.
iQIYI
iq.com
iQiyi (爱奇艺، 愛奇藝) هو الموقع الإلكتروني الرائد عالميًا لبث الأفلام والفيديو، ويقدم خدمات OTT بما في ذلك مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية التلفزيونية والأفلام والعروض والرسوم المتحركة والمحتويات الأخرى عالية الجودة. يتيح لك المحتوى والخدمات الممتازة لدينا مشاهدة محتوى قلبك، في أي وقت وفي أي مكان.
MUBI
mubi.com
شاهد سينما رائعة حقًا. أينما تكون. بدون إعلانات. أبدًا. من المديرين الجدد إلى الفائزين بالجوائز. أفلام جميلة ومثيرة للاهتمام ولا تصدق - فيلم جديد كل يوم. تيار الآن. تحميل للمشاهدة دون اتصال. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 7 أيام الآن.
Viu
viu.com
Viu هي شركة متخصصة في توفير خدمات بث الفيديو ومقرها هونج كونج تابعة لشركة Viu International Ltd، وهي شركة تابعة لمجموعة PCCW.
discovery+
discoveryplus.com
Discovery+ (تنطق Discovery Plus؛ وتلفظ على أنها Discovery+) هي خدمة بث مملوكة لشركة Discovery, Inc. وتركز الخدمة على البرمجة الواقعية المستمدة من مكتبات العلامات التجارية لقنوات Discovery الرئيسية، بالإضافة إلى المسلسلات الأصلية (غالبًا ما تتضمن عروضًا عرضية للبرامج الموجودة من شبكات Discovery)، وال...
fuboTV
fubo.tv
شاهد NFL، MLB، NBA، NHL، NASCAR، NCAA College Football، NCAA College Basketball، MLS Soccer، تصفيات كأس العالم FIFA، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، LaLiga، Bundesliga والمزيد كلها مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بث المسلسلات التلفزيونية المشهورة والأخبار المباشرة والأفلام الحائزة على ج...
Stan.
stan.com.au
Stan هي خدمة البث المحلية الرائدة في أستراليا، وتوفر وصولاً غير محدود إلى آلاف الساعات من البرامج التلفزيونية والأفلام والمنتجات الأصلية من جميع أنحاء العالم. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 30 يومًا بدون إعلانات وبدون عقود تأمين. شاهد Stan في أي وقت وفي أي مكان - على مجموعة كاملة من الأجهزة، وقم بتنزيله ...