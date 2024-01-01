بدائل - Claap
Notion
notion.so
Notion هو تطبيق يوفر مكونات مثل قواعد البيانات ولوحات كانبان والويكي والتقويمات والتذكيرات. يمكن للمستخدمين ربط هذه المكونات لإنشاء أنظمتهم الخاصة لإدارة المعرفة وتدوين الملاحظات وإدارة البيانات وإدارة المشاريع وغيرها. يمكن استخدام هذه المكونات والأنظمة بشكل فردي أو بالتعاون مع الآخرين.
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote هو برنامج لتدوين الملاحظات لجمع المعلومات بشكل حر والتعاون بين المستخدمين المتعددين. فهو يجمع ملاحظات المستخدمين ورسوماتهم وقصاصات الشاشة والتعليقات الصوتية. يمكن مشاركة الملاحظات مع مستخدمي OneNote الآخرين عبر الإنترنت أو الشبكة. في السابق، كان OneNote متاحًا بشكل أساسي كجزء من م...
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Evernote
evernote.com
Evernote هو تطبيق مصمم لتدوين الملاحظات والتنظيم وإدارة المهام والأرشفة. تم تطويره من قبل شركة Evernote، ومقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء ملاحظات، والتي يمكن أن تكون نصًا أو رسومات أو صورًا فوتوغرافية أو محتوى ويب محفوظًا. يتم تخزين الملاحظات في دفاتر الملاحظات ويمكن ...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تط...
ClickUp
clickup.com
مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
Vimeo
vimeo.com
Vimeo عبارة عن منصة لاستضافة الفيديو ومشاركته وخدماته ومقرها في مدينة نيويورك. تعمل Vimeo على أساس خالٍ من الإعلانات، وبدلاً من ذلك تحصل على الإيرادات من خلال توفير خطط الاشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SaaS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريره وبثه، وحلول برامج المؤسسات، بالإضافة إلى و...
Notebook
zoho.com
أجمل تطبيق لتدوين الملاحظات عبر الأجهزة.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو مساعد تقويم ذكي يحجب الوقت المرن في التقويم الخاص بك لأي شيء تريد التركيز عليه.
Milanote
milanote.com
Milanote هي أداة سهلة الاستخدام لتنظيم أفكارك ومشاريعك في لوحات مرئية. قم بإضافة الملاحظات والصور والروابط والملفات وتنظيمها بشكل مرئي ومشاركتها مع فريقك.
Loom
loom.com
قم بتسجيل ومشاركة رسائل الفيديو على شاشتك أو الكاميرا أو كليهما. أسرع من كتابة بريد إلكتروني أو عقد اجتماع مباشر. مجاني للاستخدام على أنظمة Mac، وWindows، وChrome، وiOS، وAndroid.
Animaker
animaker.com
Animaker هو صانع فيديو رسوم متحركة يمكنك تنفيذه بنفسك (#DIY) عبر الإنترنت، ويقدم عروضًا تقديمية بجودة الاستوديو في متناول الجميع. مقاطع الفيديو المتحركة، تم تنفيذها بشكل صحيح!
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes هو تطبيق ملاحظات خاص يتميز ببساطة لا مثيل لها، وتشفير شامل، وإضافات قوية، وتطبيقات مفتوحة المصدر.
Riverside.fm
riverside.fm
يسهّل موقع Riverside.fm على القائمين على البث الصوتي وشركات الإعلام تسجيل المقابلات عن بعد بجودة الاستوديو. النتيجة النهائية؟ فيديو بدقة 4K ومحتوى صوتي WAV.
RemNote
remnote.com
أداة الكل في واحد للتفكير والتعلم. بالتأكيد، إنها أداة لتدوين الملاحظات. ولكن هناك أيضًا بطاقات تعليمية وملفات PDF وروابط خلفية والمزيد - لمساعدتك على التعلم والبقاء منظمًا والتفكير.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، ...
Simplenote
simplenote.com
Simplenote هو تطبيق لتدوين الملاحظات مع دعم Markdown. بالإضافة إلى التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية، يمكن الوصول إليها عبر معظم متصفحات الويب. يحتوي Simplenote على واجهة برمجة تطبيقات يمكن الوصول إليها خارجيًا، مما يسمح للعملاء الآخرين بالكتابة: عنصر واجهة مستخدم لوحة تحكم macOS DashNote؛ nvPY، عميل S...
Murf AI
murf.ai
انتقل من النص إلى الكلام باستخدام مولد صوتي متعدد الاستخدامات يعمل بالذكاء الاصطناعي. تمكين الذكاء الاصطناعي، أصوات أناس حقيقيين. أنشئ تعليقات صوتية بجودة الاستوديو في دقائق. استخدم أصوات الذكاء الاصطناعي النابضة بالحياة من Murf للبودكاست ومقاطع الفيديو وجميع العروض التقديمية الاحترافية.
FuseBase
nimbusweb.me
تحويل فوضى المعلومات من مصادر متعددة إلى مكان عمل منظم. قم بتمكين نفسك أو فريقك من إنجاز الأمور بشكل أسرع مع تكرارات أقل واجتماعات أقل.
Spike
spikenow.com
يتضمن البريد الوارد القوي الخاص بـ Spike البريد الإلكتروني للمحادثة والمهام والملاحظات والمستندات التعاونية وتخزين الملفات والتقويم الخاص بك، كل ذلك في موجز واحد.
Craft
craft.do
تم تصميم Craft للأجهزة الرقمية من الألف إلى الياء، مما يعيد متعة الكتابة. Craft هي أداة لإنشاء مستندات وملاحظات جميلة ومشاركة أفكارك. يمكن مشاركة كل ما تقوم بإنشائه في Craft بنقرة واحدة. يدعم Craft تخفيض السعر المضمن، والروابط الخلفية، ومقتطفات التعليمات البرمجية، والصور، ومقاطع الفيديو، وإرفاق ملف...
GoodNotes
goodnotes.com
قم بتدوين أفكارك وتشكيلها ومشاركتها باستخدام الورق الرقمي الأكثر شهرة في العالم. دفاتر الملاحظات الثلاثة الأولى الخاصة بك مجانية.
Fireflies.ai
fireflies.ai
قم بتسجيل ونسخ وبحث اجتماعاتك! ملاحظات الاجتماع التلقائية لـ Zoom وGMet وTeams وWebex والمزيد.
Lark
larksuite.com
Lark هي مساحة عمل الجيل التالي للفرق. مستقبل العمل هنا، وهو مجاني.
Scrintal
scrintal.com
كما لو كان ميرو وأوبسيديان قد أنجبا طفلاً. قم بتنظيم وربط ملاحظاتك الذرية باستخدام طريقة Zettelkasten. شاهد كل أفكارك في مكان واحد وشاركها بسهولة.
Toodledo
toodledo.com
Toodledo هي أداة إنتاجية شعبية وقوية عبر الإنترنت. قم بإدارة قائمة المهام الخاصة بك، وتدوين الملاحظات، وتتبع العادات، وتنظيم الأفكار في مخططات تفصيلية وقوائم.
Descript
descript.com
قم بتسجيل الصوت والفيديو ونسخه وتحريره ومزجه والتعاون فيه وإتقانه باستخدام Descript. تحميل مجانا →.
Synthesia
synthesia.io
قم بإنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة النص. سهلة الاستخدام ورخيصة وقابلة للتطوير. أنشئ مقاطع فيديو جذابة مع مقدمي العروض البشرية مباشرةً من متصفحك
Simplified
simplified.com
منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.