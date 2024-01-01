CityMall

CityMall

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الموقع الإلكتروني: citymall.live

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CityMall على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تركز منصة التجارة المجتمعية الرائدة في الهند على المدن والبلدات والقرى الصغيرة.

الموقع الإلكتروني: citymall.live

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