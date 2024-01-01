City News

City News

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الموقع الإلكتروني: citynews.ca

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من City News على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر City News آخر الأخبار العاجلة المحلية وحركة المرور والطقس والتحديثات المباشرة ومعلومات حول فيروس كورونا. احصل على الأخبار الوطنية، والأعمال التجارية، والعقارات، وأسلوب الحياة، والسياسة.

الموقع الإلكتروني: citynews.ca

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ City News. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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