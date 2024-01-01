Citizen Portal

Citizen Portal

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الموقع الإلكتروني: citizenportal.ai

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بوابة المواطن هي أداة عامة مصممة بهدف جعل العمليات الحكومية شفافة ويمكن الوصول إليها. فهو يسمح للمستخدمين بإجراء عمليات بحث متقدمة في الخطب وإجراءات السلطات المنتخبة على مختلف المستويات - المحلية والولائية والفدرالية. يمكن للمستخدمين إجراء استعلامات باستخدام كلمات أو عبارات محددة ويمكنهم فحص مجموعة كبيرة من المحتوى المتعلق بمختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية. يتضمن ذلك جلسات الاستماع في الكونجرس، والأوامر التنفيذية، وحتى الموارد مثل "الأوراق الفيدرالية". توفر الأداة أيضًا وظيفة "CitizenPortal GPT"، والتي يمكن استخدامها لطرح أسئلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي حول ما يقوله المسؤولون الحكوميون. إلى جانب ميزات البحث والاستعلام، توفر المنصة القدرة على إنشاء مقاطع فيديو من مقتطفات نصية وإعداد تنبيهات مخصصة حول مواضيع أو كيانات محددة. بهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين البقاء على اطلاع دائم بالمواضيع التي تهمهم أكثر. في حين أن البوابة موجهة نحو الجمهور الأمريكي، مع توفر محتوى خاص بالموقع لكل ولاية، إلا أنها تظل مصدرًا مفيدًا لأي شخص مهتم بأعمال حكومة الولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: citizenportal.ai

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