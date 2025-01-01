بدائل - Circuit for Teams

Verizon
verizon.com
يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.
Scribble Maps
scribblemaps.com
خرائط الخربشة هي أداة عبر الإنترنت لإنشاء وتخصيص ومشاركة الخرائط، مع ميزات للتعاون وتحليل البيانات وإدارة الأذونات.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الأداء وتحسين استراتيجيات المبيعات بشكل فعال.
Route4Me
route4me.com
تطبيق Route4Me يساعد الشركات في تخطيط وتحسين طرق النقل بسهولة، مع دعم تتبع مواقع الشاحنات وإدارة الأسطول وتحسين التوصيلات.
Coupa
coupa.com
تطبيق Coupa لإدارة إنفاق الأعمال، يبسط عمليات المشتريات ويوفر رؤى حول المصاريف ويعزز التعاون مع الموردين.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.
Tookan
jungleworks.com
تطبيق توكان هو منصة لإدارة التوصيل التي تسهل تتبع الأسطول وتحسين عمليات التسليم وزيادة رضا العملاء من خلال الأتمتة والتكامل مع الأنظمة الأخرى.
Transporeon
transporeon.com
تعتبر Transporeon منصة لإدارة النقل واللوجستيات تساعد على تتبع الشحنات وتحسين عمليات سلسلة التوريد بشكل فعال.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
تطبيق Zeo Route Planner يتيح لمديري الأسطول تخطيط وتحسين الطرق، تتبع السائقين، وإدارة عمليات التسليم بكفاءة.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo هو تطبيق لإدارة المبيعات الميدانية، يساعد فرق المبيعات في تحسين أداء المبيعات، إدارة الطلبات، وتعزيز العلاقات مع العملاء.
Onfleet
onfleet.com
تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.
Routific
routific.com
Routific تطبيق لتخطيط وتحسين طرق التسليم باستخدام الذكاء الاصطناعي، يساعد الشركات على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
RoadWarrior
roadwarrior.app
تطبيق RoadWarrior يهدف لتحسين طرق التسليم من خلال تقديم تحديثات حركة مرور حية وتعاون بين السائقين والمشغلين، مع دعم لعدد كبير من التوقفات يومياً.
FarEye
fareye.com
تطبيق FarEye يدير لوجستيات التسليم، موفراً تتبعاً في الوقت الفعلي، وتحسين المسارات، وتجربة مستخدم مخصصة لتحسين الكفاءة ورضا العملاء.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD هو تطبيق لإدارة توصيل الطلبات، يقدم ميزات لتحسين مسارات التوصيل، توليد ملصقات الشحن، وإخطار العملاء، مع دعم التقارير والتحليلات.
Beetrack
beetrack.com
Beetrack هو تطبيق يساعد الشركات في تحسين إدارة عمليات التوصيل من خلال التخطيط الذكي للطرق والتتبع في الوقت الحقيقي.
Nash
usenash.com
تُتيح تطبيق ناش للفرق التشغيلية تحسين وإدارة لوجستيات التسليم النهائية بفعالية، مع خيارات للتكامل وإدارة أساطيل النقل وتوزيع المهام.
HyperTrack
hypertrack.com
تقدم HyperTrack أدوات لأتمتة الوظائف والقوى العاملة عبر واجهات برمجة التطبيقات، مما يعزز من كفاءة العمليات ودقة تنفيذ المهام.
Geotab
geotab.com
Geotab هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر أدوات لتتبع المركبات، مراقبة السلامة، جدولة الصيانة، وتحليل الأداء لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
MileApp
mile.app
MileApp هو نظام إدارة خدمات ميدانية يساعد الشركات في تحسين إدارة العمليات مثل تحسين الطرق، وتخصيص تطبيقات العمال، وإعداد التقارير.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة خدمات التوصيل والنقل للشركات الكبرى، مع ميزات تتعلق بالتتبع وإدارة العمليات اللوجستية.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo هو تطبيق سحابي يساعد تجار الجملة والتجزئة على إدارة الطلبات والمخزون وتحسين الكفاءة من خلال منصة متكاملة للتسويق والتحليل.
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute هي منصة لتحسين طرق التسليم باستخدام خوارزميات متقدمة، مما يساعد الشركات على تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.
AntsRoute
antsroute.com
AntsRoute هو برنامج سحابي لتخطيط وتحسين المسارات، يساعد الشركات على تنظيم طرق التسليم والخدمات الميدانية بكفاءة.
RouteManager
route-manager.com
Routemanager هو برنامج لتخطيط وتحسين المسار يساعد الشركات في إدارة التسليم بكفاءة، وتقليل التكاليف وزيادة رضا العملاء.
Optiyol
optiyol.com
تطبيق Optiyol يحسن تخطيط المسارات لعمليات النقل، مما يقلل التكاليف ويحسن التسليم في الشركات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.
Package.AI
package.ai
Package.AI منصة متكاملة تدعم تجار الأثاث في إدارة تفاعل العملاء وعمليات التسليم من خلال أدوات ذكاء اصطناعي للمساعدة في تحسين الكفاءة.
Locate2u
locate2u.com
تطبيق Locate2u يساعد الشركات في تحسين إدارة التوصيل من خلال تتبع الوقت الحقيقي، تحسين المسارات، وإثبات التسليم.
Routetitan
routetitan.com
Routetitan تطبيق لإدارة الطرق يسهل تخطيط المسارات وتحسينها وتتبع الأسطول في الوقت الفعلي، مما يساعد الشركات على تحسين كفاءتها وتقليل التكاليف.
Abivin vRoute
abivin.com
Abivin vRoute هو برنامج لتحسين الطرق وإدارة الأساطيل، يقدم حلول فعالة لتقليل التكاليف وتعزيز الإنتاجية في العمليات اللوجستية.
© 2025 WebCatalog, Inc.