بدائل - Circuit for Teams

Verizon

Verizon

verizon.com

يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

خرائط الخربشة هي أداة عبر الإنترنت لإنشاء وتخصيص ومشاركة الخرائط، مع ميزات للتعاون وتحليل البيانات وإدارة الأذونات.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الأداء وتحسين استراتيجيات المبيعات بشكل فعال.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

تطبيق Route4Me يساعد الشركات في تخطيط وتحسين طرق النقل بسهولة، مع دعم تتبع مواقع الشاحنات وإدارة الأسطول وتحسين التوصيلات.

Coupa

Coupa

coupa.com

تطبيق Coupa لإدارة إنفاق الأعمال، يبسط عمليات المشتريات ويوفر رؤى حول المصاريف ويعزز التعاون مع الموردين.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx هو تطبيق لإدارة الأسطول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات اللوجستية ويوفر رؤى في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات متقدمة.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

تطبيق توكان هو منصة لإدارة التوصيل التي تسهل تتبع الأسطول وتحسين عمليات التسليم وزيادة رضا العملاء من خلال الأتمتة والتكامل مع الأنظمة الأخرى.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

تعتبر Transporeon منصة لإدارة النقل واللوجستيات تساعد على تتبع الشحنات وتحسين عمليات سلسلة التوريد بشكل فعال.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

تطبيق Zeo Route Planner يتيح لمديري الأسطول تخطيط وتحسين الطرق، تتبع السائقين، وإدارة عمليات التسليم بكفاءة.

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo هو تطبيق لإدارة المبيعات الميدانية، يساعد فرق المبيعات في تحسين أداء المبيعات، إدارة الطلبات، وتعزيز العلاقات مع العملاء.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.

Routific

Routific

routific.com

Routific تطبيق لتخطيط وتحسين طرق التسليم باستخدام الذكاء الاصطناعي، يساعد الشركات على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

تطبيق RoadWarrior يهدف لتحسين طرق التسليم من خلال تقديم تحديثات حركة مرور حية وتعاون بين السائقين والمشغلين، مع دعم لعدد كبير من التوقفات يومياً.

FarEye

FarEye

fareye.com

تطبيق FarEye يدير لوجستيات التسليم، موفراً تتبعاً في الوقت الفعلي، وتحسين المسارات، وتجربة مستخدم مخصصة لتحسين الكفاءة ورضا العملاء.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD هو تطبيق لإدارة توصيل الطلبات، يقدم ميزات لتحسين مسارات التوصيل، توليد ملصقات الشحن، وإخطار العملاء، مع دعم التقارير والتحليلات.

Beetrack

Beetrack

beetrack.com

Beetrack هو تطبيق يساعد الشركات في تحسين إدارة عمليات التوصيل من خلال التخطيط الذكي للطرق والتتبع في الوقت الحقيقي.

Nash

Nash

usenash.com

تُتيح تطبيق ناش للفرق التشغيلية تحسين وإدارة لوجستيات التسليم النهائية بفعالية، مع خيارات للتكامل وإدارة أساطيل النقل وتوزيع المهام.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

تقدم HyperTrack أدوات لأتمتة الوظائف والقوى العاملة عبر واجهات برمجة التطبيقات، مما يعزز من كفاءة العمليات ودقة تنفيذ المهام.

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab هو تطبيق لإدارة الأسطول يوفر أدوات لتتبع المركبات، مراقبة السلامة، جدولة الصيانة، وتحليل الأداء لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

MileApp

MileApp

mile.app

MileApp هو نظام إدارة خدمات ميدانية يساعد الشركات في تحسين إدارة العمليات مثل تحسين الطرق، وتخصيص تطبيقات العمال، وإعداد التقارير.

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة خدمات التوصيل والنقل للشركات الكبرى، مع ميزات تتعلق بالتتبع وإدارة العمليات اللوجستية.

SimplyDepo

SimplyDepo

simplydepo.com

SimplyDepo هو تطبيق سحابي يساعد تجار الجملة والتجزئة على إدارة الطلبات والمخزون وتحسين الكفاءة من خلال منصة متكاملة للتسويق والتحليل.

SimpliRoute

SimpliRoute

simpliroute.com

SimpliRoute هي منصة لتحسين طرق التسليم باستخدام خوارزميات متقدمة، مما يساعد الشركات على تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.

AntsRoute

AntsRoute

antsroute.com

AntsRoute هو برنامج سحابي لتخطيط وتحسين المسارات، يساعد الشركات على تنظيم طرق التسليم والخدمات الميدانية بكفاءة.

RouteManager

RouteManager

route-manager.com

Routemanager هو برنامج لتخطيط وتحسين المسار يساعد الشركات في إدارة التسليم بكفاءة، وتقليل التكاليف وزيادة رضا العملاء.

Optiyol

Optiyol

optiyol.com

تطبيق Optiyol يحسن تخطيط المسارات لعمليات النقل، مما يقلل التكاليف ويحسن التسليم في الشركات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.

Package.AI

Package.AI

package.ai

Package.AI منصة متكاملة تدعم تجار الأثاث في إدارة تفاعل العملاء وعمليات التسليم من خلال أدوات ذكاء اصطناعي للمساعدة في تحسين الكفاءة.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

تطبيق Locate2u يساعد الشركات في تحسين إدارة التوصيل من خلال تتبع الوقت الحقيقي، تحسين المسارات، وإثبات التسليم.

Routetitan

Routetitan

routetitan.com

Routetitan تطبيق لإدارة الطرق يسهل تخطيط المسارات وتحسينها وتتبع الأسطول في الوقت الفعلي، مما يساعد الشركات على تحسين كفاءتها وتقليل التكاليف.

Abivin vRoute

Abivin vRoute

abivin.com

Abivin vRoute هو برنامج لتحسين الطرق وإدارة الأساطيل، يقدم حلول فعالة لتقليل التكاليف وتعزيز الإنتاجية في العمليات اللوجستية.

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