بدائل - Circleback
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
Reclaim
reclaim.ai
تطبيق الجدولة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للفرق المزدحمة والذي يجد أفضل وقت لمهامك وعاداتك واجتماعاتك واستراحاتك. استرجع ما يصل إلى 40% من أسبوع العمل من خلال جدولة قابلة للتكيف في الوقت الفعلي، مع الحفاظ على مرونة تقويمك باستخدام الذكاء التنبؤي للدفاع ديناميكيًا عن الأولويات مع امتلاء أسبوعك - بحيث ي...
Notta
notta.ai
Notta هي أداة نسخ رائدة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومدونة ملاحظات للاجتماعات تساعد في نسخ وتلخيص أي محادثات صوتية إلى نص قابل للتنفيذ بسرعة، مع دعم 58 لغة. * أخبار مهمة: انضمت Airgram إلى Notta! وبصرف النظر عن نسخ ملفات الفيديو/الصوت، والخطب الحية، يتكامل Notta مع منصات مؤتمرات الفيديو الرائدة، بما في ذ...
Focusmate
focusmate.com
يقوم برنامج Focusmate بتغيير الطريقة التي تعمل بها من خلال ربطك بالمحترفين الآخرين الذين التزموا بالمسؤولية عن إنهاء أعمالهم الأكثر أهمية.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
إن Bloom Growth موجود هنا لمساعدة فرق قيادة ريادة الأعمال على تحقيق أهدافها، وتقديم يد العون في رعاية الصحة التنظيمية والمهارات القيادية. نحن ندرك أن كل عميل فريد من نوعه، وله أحلامه وفرقه وعقباته الخاصة. سيضمن نظامنا البيئي للنمو الصحة والعافية في جميع أنحاء مؤسستك ويجعل كل شخص يعمل كقائد. من خلال ...
Rewatch
rewatch.com
قل وداعًا للاجتماعات التي لا نهاية لها وتدوين الملاحظات. يعد Rewatch هو الحل الوحيد الذي يجمع بين تدوين الملاحظات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومسجل الشاشة ومركز الفيديو التعاوني، حتى تتمكن من التخلص من الاجتماعات غير المجدية وتقليل التكاليف والحفاظ على التركيز على عملك. بدءًا من الاجتماعات الشاملة و...
Read
read.ai
القراءة هي التطبيق الأمثل للاجتماعات المختلطة حيث يمكنك رؤية المشاركة في الوقت الفعلي + نتائج المشاعر ومؤقت الاجتماع ووقت التحدث، كل ذلك في مكان واحد. عند انتهاء الاجتماع، ستحصل على تقرير شامل يتضمن ملخصًا فوريًا للاجتماع ونصًا وتشغيل الصوت والفيديو وتوصيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. المشاركة في ال...
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
Sembly
sembly.ai
حل Sembly SaaS الذي يمكّن المديرين والفرق من تسجيل ملخصات الاجتماعات الذكية ونسخها وإنشاء محاضر الاجتماعات. يعمل مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. يتوفر Sembly باللغة الإنجليزية وأكثر من 42 لغة عبر تطبيقات الويب وiOS وAndroid للجوال. أذكى مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يساعد على مراج...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لجعل عمليات الاجتماعات أكثر كفاءة وإفادة. توفر هذه الأداة تسجيل فيديو تلقائي للاجتماعات، إلى جانب إمكانات النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتسهيل المراجعة والفهم السهل لمحتوى الاجتماع لاحقًا. علاوة على ذلك، يتضمن MeetGeek ميزات مثل الملخصات التل...
Grain
grain.com
Grain هي أداة تسجيل اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل على الأشخاص الذين يقومون بأدوار تركز على العملاء فهم احتياجات عملائهم والدفاع عنها. تتصل Grain بمنصات الاجتماعات مثل Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams لأتمتة تدوين الملاحظات وحفظ السجلات والتقاط الأفكار من كل محادثة مع العميل. على عكس ت...
Leapsome
leapsome.com
يستخدم الرؤساء التنفيذيون وفرق الموارد البشرية في الشركات ذات التفكير التقدمي (بما في ذلك Spotify وmonday.com وUnity) منصة Leapsome لإغلاق الحلقة بين إدارة الأداء وإشراك الموظفين والتعلم. باعتبارها منصة لتمكين الأفراد، تجمع Leapsome بين أدوات إدارة الأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية، ومراجعات الأداء...
Notiv
notiv.com
Notiv، حل معلومات الاجتماعات الذي يحقق نتائج أعمال أفضل من محادثاتك. باستخدام Notiv، يمكنك تلقائيًا: - تسجيل محادثتك - الحصول على سجل آمن ومكتوب لما تمت مناقشته - تلخيص ما قيل لمراجعة سريعة - مشاركة اللحظات المهمة من محادثتك مع فريقك أو عملائك - دمج سير العمل الخاص بك حتى تتمكن من لدينا الحرية في ال...
Vowel
vowel.com
Vowel هي أداة لعقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بفضل ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجعل Vowel كل اجتماع أكثر شمولاً وجديرة بالاهتمام، من خلال تجربة بسيطة وآمنة وموثوقة. يمكنك استضافة الاجتماعات وتسجيلها ونسخها وقصها والبحث فيها ومشاركتها - دون الحاجة إلى إضاف...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هي المنصة الرائدة للمبيعات الافتراضية. قم بجدولة الاجتماعات بشكل تلقائي، وإدارة اجتماعات الفيديو الاحترافية، وتدريب فرق المبيعات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي. متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%، وأمان ودعم على مستوى المؤسسة. تقوم المنصة بأتمتة المهام المتكررة و...
Range
range.co
النطاق هو المكان المناسب للفرق البعيدة والمختلطة للتواصل مع بعضها البعض، سواء بشكل غير متزامن أو في الوقت الفعلي. قم بإجراء عمليات تسجيل وصول واجتماعات فعالة وفقًا للجدول الزمني المفضل لفريقك والذي يسمح لكم جميعًا بمعرفة: - معرفة من يعمل على ماذا، ومن يحتاج إلى المساعدة، وكيف يشعرون - أجب عن أسئلة ا...
Hypercontext
hypercontext.com
يساعد Hypercontext المديرين على إدارة اجتماعات أكثر فعالية ترتبط بالأهداف والنتائج والمراجعات الخاصة بهم ويحظى بثقة أكثر من 100 ألف مدير في شركات مثل Netflix وReprise وCentrecode وPolicyMe والمزيد. يستخدم المديرون تطبيقنا لتشغيل اجتماعاتهم الفردية واجتماعات الفريق والأهداف والأهداف الرئيسية في سير ع...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني م...
Claap
claap.io
Claap عبارة عن مساحة عمل فيديو شاملة تجمع بين تسجيل الشاشة وتسجيل الاجتماعات وويكي الفيديو، كل ذلك في مكان واحد. مع Claap يمكنك: - استبدال اجتماعك القادم بفيديو قصير. واحصل على تعليقات بشكل أسرع من خلال التعليقات التوضيحية والمواضيع وردود الفيديو - قم بتسجيل اجتماعاتك باستخدام المميزات والنصوص وملاح...
Boardable
boardable.com
ضغط أقل - مزيد من الوقت للتخطيط للاجتماعات ذات المهام الحرجة - بيانات أفضل لزيادة مشاركة مجلس الإدارة وعائد الاستثمار. منصة واحدة، العديد من الحلول. اللوحات عالية الأداء تبدأ باللوح - قم بتحويل اللوحة الخاصة بك وتأمينها للمستقبل على نطاق واسع. تم تحسين منصتنا المصممة خصيصًا للتواصل والحوكمة وإدارة ...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise هي أداة تقويم لإدارة الوقت مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين جداول الفرق لتوفير المزيد من الوقت في يومهم. إنه يقدم طريقة جديدة للعمل بمرونة وتركيز. يستخدم Clockwise الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا GPT (المحول التوليدي المُدرب مسبقًا)، لتصميم يوم مثالي للمستخدمين بناءً على تفضيلاتهم وأنما...
Parabol
parabol.co
Parabol هي أداة اجتماع عبر الإنترنت تساعد أساتذة سكروم والقادة الآخرين على إجراء استعراضات استرجاعية موجهة قوية واجتماعات تقدير لعبة البوكر السريعة والمواقف والمزيد! إنه جاهز للخروج من الصندوق، ويتكامل مع Jira وGitHub وGitLab وAzure DevOps وSlack وMS Teams وMattermost، وهو مجاني لما يصل إلى فريقين. ...
Diligent Director
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook عبارة عن منصة تركز على الأشخاص وتساعد الشركات على تمكين فرقها من خلال عمليات تسجيل الوصول والأهداف والنتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية وعناصر العمل، وكلها مرتبطة بأداة اجتماع شاملة. فهو يسمح للمديرين بمراجعة الموظفين، ويوفر مساحة مخصصة لمشاركة التقدم ومناقشة تطوير الموظفين، ويدمج الأه...
Peoplebox
peoplebox.ai
فهو يوفر منصة واحدة لمراجعات الأداء، والمراجعات الشاملة، والأهداف المتوافقة (OKRs)، و1:1، والاستبيانات، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وإدارة المهام/المشروعات، والاجتماعات الإستراتيجية، وتحليلات الأشخاص. على عكس الأدوات الأخرى، فإن تكامله مع Slack/Teams يتجاوز الإشعارات ويتيح لك إجراء مراجعات الأداء بالكا...
Navigator
navigator.com
كل شيء لاجتماعاتك عن بعد، كل ذلك في مكان واحد: جداول الأعمال والملاحظات وعناصر العمل وروابط مؤتمرات الفيديو.
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
البرنامج الذي يمكّن مجلس الإدارة الخاص بك، من اسم تثق به. تساعد Nasdaq Boardvantage المديرين واللجان وفرق القيادة على الاستعداد والمشاركة والتوافق بشكل أفضل في عمليات التعاون وصنع القرار. بالإضافة إلى ذلك، فإن بوابة مجلس الإدارة لدينا تجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى على أمناء الشركات والإداريين إدا...
Dive
letsdive.io
Dive عبارة عن منصة لإدارة الاجتماعات تساعدك على التوقف عن كره الاجتماعات. باستخدام Dive، يمكنك بسهولة استضافة اجتماعات مثمرة - قم ببناء جدول أعمال تعاوني قبل الاجتماع، وتشغيله بكفاءة أثناء الاجتماع وجعله قابلاً للتنفيذ بعد الاجتماع. نحن نقدم مؤتمرات فيديو، وجداول أعمال محددة بوقت، وملخصات تلقائية لل...
Loopin
loopinhq.com
يقوم Loopin بتحويل اجتماعاتك إلى مساحات عمل حيث يمكن لفريقك بأكمله التعاون والوصول إلى نقاط التحدث والملاحظات والخطوات التالية في مكان واحد. ويمكن لهذا النظام الأساسي أيضًا توصيل الاجتماعات المماثلة تلقائيًا لعرض ملخصات الاجتماعات السابقة، بحيث يكون لديك السياق الكامل للمناقشات المهمة . يقوم Loopin ...
Laxis
laxis.com
يهدف Laxis إلى تحسين محادثات العملاء، وهو عبارة عن مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة فرق الإيرادات على التقاط الأفكار الرئيسية من تفاعلاتهم وتقديم أداء أفضل في مختلف القدرات التجارية. تستخدم الأداة نظام الذكاء الاصطناعي للتسجيل والنسخ وتقديم التقطير الدقيق للنقاط البارزة التي تمت م...