Circa

Circa

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الموقع الإلكتروني: simplecirca.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Circa على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تخطيط الأحداث، مبسط. مع Circa، يمكنك تبسيط عملية التخطيط للحدث في شركتك وتحقيق نجاح قابل للقياس. Circa هي منصة تسويق الأحداث المصممة لفرق التسويق العامة والميدانية. نحن نساعد فرق المبيعات والتسويق على العمل في الأحداث، في كل مكان وبكل طريقة يتجمع بها عملاؤهم.

الموقع الإلكتروني: simplecirca.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Circa. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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