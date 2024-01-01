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تخطيط الأحداث، مبسط. مع Circa، يمكنك تبسيط عملية التخطيط للحدث في شركتك وتحقيق نجاح قابل للقياس. Circa هي منصة تسويق الأحداث المصممة لفرق التسويق العامة والميدانية. نحن نساعد فرق المبيعات والتسويق على العمل في الأحداث، في كل مكان وبكل طريقة يتجمع بها عملاؤهم.

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