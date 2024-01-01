قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

نظام التشغيل في هوليوود. يُسهل Cinapse على طاقم الفيلم أو التلفزيون إدارة عشرات الآلاف من مستندات الإنتاج الرقمي وسير العمل اليومي. نقوم بذلك من خلال توفير تطبيق واحد بسيط يمكن لجميع أفراد الطاقم والممثلين وموظفي المكاتب استخدامه على الويب وiOS وAndroid.

الموقع الإلكتروني: cinapse.io

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