Cinapse

Cinapse

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cinapse.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cinapse على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نظام التشغيل في هوليوود. يُسهل Cinapse على طاقم الفيلم أو التلفزيون إدارة عشرات الآلاف من مستندات الإنتاج الرقمي وسير العمل اليومي. نقوم بذلك من خلال توفير تطبيق واحد بسيط يمكن لجميع أفراد الطاقم والممثلين وموظفي المكاتب استخدامه على الويب وiOS وAndroid.

الموقع الإلكتروني: cinapse.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cinapse. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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