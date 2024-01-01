치지직 CHZZK

치지직 CHZZK

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الموقع الإلكتروني: chzzk.naver.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 치지직 CHZZK على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

방송을 시작하는 설렘부터 시청자와 스트리머가 만나 소통하기까지. 그 모든 순간이 즐거운 치지직에서 스트리밍이 시작됩니다. 치지직 - 다양한 스트리머들의 방송을 둘러보고 팔로우 - 마음에 드는 방송은 다시 보고 - 네이버페이로 편리하게 후원하고 적립까지 e스포츠 - LCK, 롤드컵, GSL 등 주요 경기 정보와 영상 확인 - 즐겨보는 리그들의 경기 알림도 받고 - 고화질 라이브로 함께 시청하며 응원까지 라운지 - 좋아하는 게임의 라운지에서 소통 - 네이버 게임에서 진행하는 사전예약, 이벤트 참여 - 최신 뉴스, 게임 출시 등 누구보다 빠르게 정보 공유

الموقع الإلكتروني: chzzk.naver.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 치지직 CHZZK. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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