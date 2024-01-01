بدائل - ChurnRX
Blind Zebra
blind-zebra.com
Blind Zebra هي شركة تدريب النخبة على المبيعات ونجاح العملاء تركز على التدريب الكامل على رحلة العملاء للفرق التي تتعامل مع العملاء. تم تصميم كل تدريبات Blind Zebra على منهجية Think-Do-Say™ البسيطة والقوية، والتي تركز أولاً وقبل كل شيء على الطاقة التي نجلبها معنا عندما "نظهر" - مع عميل أو عميل محتمل أ...
SuccessCOACHING
successcoaching.co
نحن نساعد مديري العملاء وفرق نجاح العملاء مثل فريقك ليس فقط على معرفة أفضل الممارسات التي تدفع نجاح العملاء ولكن أيضًا كيفية تطبيقها لحل التحديات اليومية الحقيقية التي يواجهها متخصصو نجاح العملاء أثناء عملهم مع عملائهم. من خلال برامج SuccessCOACHING التعليمية، يمكنك الوصول إلى مسارات التعلم المنسقة ...