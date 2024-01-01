بدائل - Chowmill
Zomato
zomato.com
أكبر خدمة توصيل الطعام وتناول الطعام واكتشاف المطاعم في الهند. غذاء أفضل لعدد أكبر من الناس.
Uber Eats
ubereats.com
أوبر إيتس (Uber Eats) هي منصة أمريكية لطلب الطعام وتوصيله عبر الإنترنت أطلقتها أوبر في عام 2014 ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
DoorDash
doordash.com
شركة DoorDash هي شركة أمريكية تقدم خدمة توصيل الأطعمة المعدة حسب الطلب، تأسست في عام 2013 على يد طلاب جامعة ستانفورد توني شو، وستانلي تانغ، وآندي فانغ، وإيفان مور. تعد شركة DoorDash، إحدى الشركات المدعومة من Y Combinator، واحدة من العديد من شركات التكنولوجيا التي تستخدم الخدمات اللوجستية لتقديم خدمة...
Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc. هي عبارة عن منصة أمريكية لطلب وتسليم الأطعمة المعدة عبر الإنترنت والهواتف المحمولة والتي تربط رواد المطعم بالمطاعم المحلية. يقع مقر الشركة في شيكاغو، إلينوي، وقد تأسست في عام 2004. اعتبارًا من عام 2019، كان لدى الشركة 19.9 مليون مستخدم نشط و115000 مطعم مرتبط في 3200 مدينة وجميع الولايات...
Deliveroo
deliveroo.co.uk
طعام. لقد حصلنا عليه. لدينا جميعا المفضلة لدينا. مع ديليفرو، احصل على مطاعمك المحلية المفضلة والوجبات السريعة التي يتم توصيلها مباشرة إلى باب منزلك. كل شيء موجود في القائمة. بدءًا من السلاسل المشهورة على المستوى الوطني، مثل KFC وWagamama وNando’s وBurger King وSubway، إلى المطاعم المحلية والوجبات ا...
OpenTable
opentable.com
قم بإجراء الحجوزات عبر الإنترنت، واقرأ تقييمات المطاعم من رواد المطعم، واكسب نقاطًا للحصول على وجبات مجانية. OpenTable عبارة عن شبكة حجز عبر الإنترنت في الوقت الفعلي للمطاعم الفاخرة.
Postmates
postmates.com
Postmates هي شركة أمريكية تقدم خدمة التوصيل المحلي للوجبات المعدة في المطاعم وغيرها من السلع. اعتبارًا من فبراير 2019، تعمل Postmate في 2940 مدينة أمريكية. وتعتمد الخدمة على تطبيقات الهاتف المحمول وإمكانيات نظام تحديد المواقع العالمي الخاصة بها لمطابقة المخزون وطلب المستهلكين. تعد Postmites، التي تم...
Just-Eat.ch
just-eat.ch
ما عليك سوى طلب الطعام من خلال Just Eat! هل تريد البيتزا أو السوشي أو النباتي اليوم؟ استمتع بأطباقك المفضلة التي يتم توصيلها بسرعة أو كوجبات جاهزة.
Caviar
trycaviar.com
التوصيل والخروج من أفضل المطاعم المحلية. الإفطار والغداء والعشاء وأكثر من ذلك، يتم توصيلها بأمان إلى باب منزلك. تقدم الآن خدمة الاستلام والتسليم بدون اتصال.
Seamless
seamless.com
Seamless هي ببساطة أسهل طريقة لطلب الطعام للتوصيل أو تناوله في الخارج. مهما كان مزاجك، أينما كنت في مزاج، فقد حصلت عليه. لا قوائم، لا مكالمات هاتفية، لا تكرار نفسك. يعد Seamless جزءًا من مجموعة العلامات التجارية لشركة Grubhub Inc.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet يجعل من السهل إدارة عمليات تسليم الميل الأخير. التوجيه والإرسال والتتبع في الوقت الفعلي والتحليلات والمزيد.
Slice
slicelife.com
Slice هي أسهل طريقة لطلب البيتزا المحلية المفضلة لديك. نحن نربط الملايين من محبي البيتزا بآلاف مطاعم البيتزا في جميع أنحاء البلاد.
Tock
exploretock.com
احجز الحجوزات والوجبات الجاهزة وتجارب الطهي الفريدة في المطاعم والبارات ومصانع النبيذ حول العالم.
Just-Eat.dk
just-eat.dk
اطلب الوجبات الجاهزة عبر الإنترنت من أكثر من 2300 مطعم محلي في Just Eat. احصل على البيتزا والسوشي وأكثر من ذلك بكثير تصل إلى باب منزلك!
Just-Eat.fr
just-eat.fr
خدمة التوصيل إلى المنازل من أفضل المطاعم القريبة منك تتم مع Just Eat، الاسم الجديد لـ Allo Resto! اطلب الان!
DelivApp
delivapp.com
محرك الخدمات اللوجستية حسب الطلب. قم بتعزيز طلبك باستخدام برنامج حقيقي لإدارة التسليم عند الطلب. الإرسال، وتخطيط الطريق، وإدارة البريد السريع - كل ذلك مصمم خصيصًا للعملية التي تقوم بها عند الطلب.
ChowNow
chownow.com
ChowNow هو نظام طلب عبر الإنترنت بدون عمولة وتطبيق لطلب الطعام يساعد المطاعم على إطعام عملائها الجائعين.
ChatFood
chatfood.io
ChatFood عبارة عن منصة للطلب والدفع عبر الهاتف المحمول للعلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة والترفيه. فهو يوفر أدوات متقدمة لمساعدة الشركات على تزويد عملائها بتجربة طلب ودفع سلسة داخل الشركة وعبر الإنترنت. يساعد عرض ChatFood الغني بالميزات الشركات على النمو بشكل مستدام من خلال توفير الوصول إلى ...
Orders.co
orders.co
إدارة القائمة: يمنحك نظام إدارة القائمة الرئيسي Orders.co تحكمًا كاملاً في جميع قوائمك في مكان واحد سهل الاستخدام. يسمح Menu Sync ™ للمطاعم بربط جميع قوائمها بقائمة Orders.co الرئيسية والحصول على التوحيد عبر جميع الأنظمة الأساسية المتصلة. توفير الوقت والمال الثمين. توحيد الطلبات: يعمل دمج Orders.co ...
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify هي منصة إدارة المأكولات والمشروبات لشركات الخدمات الغذائية والضيافة. يقدم البرنامج وحدات وتكاملات مختلفة تمنحك التحكم في جميع عملياتك وتضفي الشفافية على عملك. يمكن للمستخدمين طلب المنتجات من جميع الموردين على منصة واحدة. يمكنك الحصول على نظرة عامة وشفافية، بحيث لا تطلب سوى ما تحتاجه، مما ...
Tycode
tycode.tech
يمكّنك Tycode من إحداث ثورة في أعمالك الغذائية. الآن، لا يمكن لعملائك الطلب من أي مكان فحسب، سواء كان طاولة أو غرفة فندق أو أي مكان داخل المبنى الخاص بك، ولكن يمكنهم الدفع لك عبر الإنترنت وإجراء طلبات متزامنة والاستفادة من العديد من المزايا الفريدة الأخرى التي من المؤكد أنها ستجعل عملائك سعداء. والأ...
Owner.com
owner.com
Owner.com هو النظام الأساسي الشامل الذي تستخدمه المطاعم المستقلة لتعزيز تواجدها الرقمي. فهو يمنح التكنولوجيا والتسويق القوى العظمى للعلامات التجارية الكبرى مثل Domino's وChick Fil-A وSweetGreen للمطاعم المستقلة. يمكن للنظام الأساسي تشغيل كل شيء بدءًا من مواقع الويب وحتى الطلب عبر الإنترنت والتسويق ع...
BentoBox
getbento.com
تعرف على التكنولوجيا التي تجعل سحر المطاعم يحدث. بدءًا من تصميم مواقع الويب وحتى حلول الطلب والدفع عبر الإنترنت، تساعد BentoBox المطاعم حول العالم على خلق تجارب أفضل لعملائها وموظفيها.
Fresho
fresho.com
Fresho هو برنامج الطلب الرائد عبر الإنترنت لموردي المواد الغذائية بالجملة وأماكنها. استخدم Fresho لجعل طلب الطعام بالجملة أمرًا بسيطًا وخاليًا من التوتر.
Menubly
menubly.com
يتيح لك Menubly إنشاء قائمة رقمية مع إمكانيات الطلب عبر الإنترنت، وتقديم الطعام لمجموعة متنوعة من الشركات بما في ذلك المطاعم والمخابز والمقاهي وشاحنات الطعام. Menubly هو كل ما يحتاجه مطعمك حتى تتمكن من تلقي طلبات عملائك مباشرة من موقع الويب الخاص بك مع حماية أرباحك النهائية من مجمعي الطرف الثالث وتم...
MealPe
mealpe.app
MealPe هو تطبيق مزود خدمة البحث عن الطعام وطلبه عبر الإنترنت للمقاصف والكافيتريات وصالات الطعام حصريًا للجمهور الأصلي - الأسير ومجتمعات البوابة مثل أماكن العمل المشتركة ومجمعات الشركات والمستشفيات والأحداث والأماكن والملاعب ومساحات المعيشة
MalouApp
malou.io
يعد MalouApp حلاً تسويقيًا رقميًا مخصصًا مصممًا حصريًا للمطاعم، حيث يدمج صفحة المطعم على Google وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية بالإضافة إلى منصات الإدراج والتسليم، كل ذلك في مركز مركزي واحد.
Vromo
vromo.io
يُسهل VROMO إدارة عمليات التسليم عند الطلب لسلاسل المطاعم التي تستخدم سائقي التوصيل الداخليين، أو أساطيل الطرف الثالث، أو مزيجًا من الاثنين معًا. مع VROMO، يمكنك تقديم وظائف للسائقين تلقائيًا والتفاعل مع عملائك بشكل لم يسبق له مثيل. أرسل روابط تتبع السائق المباشرة إلى العميل عبر الرسائل القصيرة التي...
Restimo
restimo.com
تدمج Restimo جميع قنوات التوصيل (UberEats وGlovo وBolt Food وWolt وTakeaway) وأنظمة نقاط البيع ورجال التوصيل في مكان واحد. فهو يوفر تكامل الطلبات وإدارة القائمة وإعداد تقارير الأعمال على شاشة واحدة.
Quicklly
quicklly.com
Quicklly هو سوق عبر الإنترنت يربط المستهلكين بالمتاجر والمطاعم المحلية في جنوب آسيا في الولايات المتحدة، مما يوفر تجربة تسوق وتناول طعام سلسة. إنه بمثابة جسر لأولئك الذين يبحثون عن السلع والبقالة والوجبات الأصلية من جنوب آسيا، مما يسهل الطلبات والتسليم عبر الإنترنت.