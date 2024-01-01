Chord

Chord

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الموقع الإلكتروني: chord.pub

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chord على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Chord هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لأتمتة البحث على الويب من خلال إنشاء مقالات مخصصة. يحدد المستخدمون موضوعًا محل اهتمام، ثم تستخدم الأداة إمكانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لإجراء بحث في الوقت الفعلي عبر الويب. يمكن أن يختلف نطاق موضوعات البحث، من الأسئلة العملية، والأدلة إلى أشياء محددة، إلى المواقع المثيرة للاهتمام، مما يدل على قابلية تطبيق Chord على نطاق واسع. تتم معالجة البحث الذي تم إجراؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى إنشاء نسخة أولية من المقالة، قبل التحرير البشري المحتمل لضمان الجودة. من الجدير بالذكر أن الأداة تركز بشدة على الشفافية وخصوصية المستخدم. يمكن ربط المقالات التي تم إنشاؤها بحساب المستخدم أو أن تظل مجهولة المصدر من خلال تبديل الخصوصية المتوفر في الملف الشخصي للمستخدم. بشكل افتراضي، تصبح المقالات عامة، مما يساهم في مكتبة متنامية من المقالات التي تم إنشاؤها بواسطة مجتمع المستخدمين. من المهم أيضًا تسليط الضوء على نموذج التشغيل المستقل الخاص بـ Chord والذي يمنع أخذ أموال المعلنين أو الشركات التابعة، وبالتالي يهدف إلى ضمان الموضوعية في نتائج الأبحاث الآلية الخاصة بهم.

الموقع الإلكتروني: chord.pub

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chord. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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