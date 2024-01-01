بدائل - Chisel
Dovetail
dovetail.com
يساعدك Dovetail على تخزين أبحاث المستخدم وتحليلها والتعاون فيها في مكان واحد، مما يسهل رؤية الأنماط واكتشاف رؤى العملاء وتحديد ما يجب فعله بعد ذلك. يشمل عملاؤنا Boston Consulting Group، وCisco، وCSIRO، وDeliveroo، وElsevier، وKayak، وMastercard، وSketch، وShopify، وSquare، وThoughtworks، وVMware.
Productboard
productboard.com
منصة إدارة المنتجات التي تركز على العملاء من Productboard. تسريع الابتكار وإنشاء منتجات تزيد الإيرادات وتحسن الإنتاجية.
Maze
maze.co
المنتجات الرائعة مبنية على العادات الجيدة. اجعل اكتشاف المنتج مستمرًا. تحقق من صحة الصورة الكبيرة وقرارات المنتج اليومية من خلال رؤى المستخدم التي يمكن لفريقك بأكمله جمعها واستهلاكها واتخاذ إجراءات بشأنها.
Canny
canny.io
يساعدك Canny على جمع طلبات الميزات وتنظيمها لفهم احتياجات العملاء بشكل أفضل وتحديد أولويات خريطة الطريق الخاصة بك.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad هو برنامج لإدارة المنتجات يساعد مديري المنتجات على تطوير استراتيجية المنتج. إدارة الفرق والعملاء وخرائط الطريق بسهولة. تجربة مجانية!
UserVoice
uservoice.com
برنامج تعليقات مستخدمي B2B لمساعدتك على الاستماع إلى عملائك وتوجيههم، وتحديد أولويات ميزات المنتج المهمة، والابتكار بكفاءة.
Notably
notably.ai
انتقل من بيانات العملاء إلى الرؤى بشكل أسرع. اكتشف الرؤى من بيانات البحث على الفور باستخدام النظام الأساسي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي الخاص بـ Notable.
Marvin
heymarvin.com
مرحبًا، مرحبًا، سعدت بلقائك. نحن Marvin، منصة تحليل البيانات النوعية ومستودع الأبحاث المصمم لمساعدتك على مركزية جميع معارف العملاء وتصميم المنتجات التي تركز على المستخدم. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي المتقدم، نقوم بأتمتة الأجزاء المملة من البحث حتى تكون لديك الحرية في تنظيم رؤى المستخدم الغنية وتحليلها...
NEXT
nextapp.co
NEXT عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تحول تفاعلات العملاء إلى رؤى المنتج. تقوم NEXT بجمع تفاعلات العملاء، وفهم هذه التفاعلات بدقة، وتقديم رؤى قائمة على الأدلة تستخدمها الفرق للتحقق من صحة قرارات المنتج اليومية والأفكار الكبيرة. النتائج؟ - بناء منتجات أفضل. - تسريع الوقت...
GetCurious
getcurious.io
يمكّن GetCurious شركات المنتجات من إجراء بحث أعمق للمستخدم، بشكل أسرع. يسمح المنتج لفرق المنتج بجمع الرؤى من خلال الفيديو والصوت ومشاركة الشاشة أثناء استخدام المشارك للويب/التطبيق/النموذج الأولي المستهدف. يمكن إجراء التوظيف السريع للمشاركين من خلال لوحة المشاركين في UserStudy، حتى تتمكن الفرق من الت...
Olvy
olvy.co
سجل التغيير المدعوم بالذكاء الاصطناعي. أبلغ المستخدمين بتحديثات المنتج دون قضاء ساعات كل أسبوع في كتابة الإصدارات. أعلن عن ميزات جديدة من خلال الصفحات المستقلة الجميلة والفعالة لسجل التغيير والأدوات داخل التطبيق.
Savio
savio.io
بناء المنتج المناسب مع ملاحظات العملاء. تتبع طلبات الميزات وتنظيمها لاتخاذ قرارات المنتج المستندة إلى البيانات.
Screeb
screeb.app
Screeb عبارة عن منصة لأبحاث المستخدم التي تقودها المنتجات وتساعد فرق المنتجات على إنشاء منتجات أفضل من خلال معرفة مستخدميها بشكل أفضل. تحليلات المنتجات، والاستطلاعات داخل التطبيق، والمجتمع، ومجموعات SDK للويب والجوال... Screeb عبارة عن نظام أساسي كامل الميزات لزيادة نموك واعتماده والاحتفاظ به.
IdeaPlan
ideaplan.io
جمع تعليقات العملاء السريعة. إطلاق منتجات مذهلة. يستخدم رواد الأعمال وفرق الشركات الناشئة ومديرو المنتجات نظام تشغيل إدارة المنتجات الخاص بـ IdeaPlan لحشد الموارد وتحديد الأولويات وإطلاق الميزات التي يحبها عملاؤهم.
Featurebase
featurebase.app
قم بإنشاء لوحات تعليقات وعناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص لالتقاط جميع تعليقات المستخدمين وطلبات الميزات وتقارير الأخطاء بسهولة. قم بتحليل التعليقات وتحديد أولويات التطوير من خلال التصويت على الميزات وإبقاء العملاء على اطلاع بخريطة طريق المنتج العام وسجل التغيير.
UserBit
userbit.com
UserBit عبارة عن منصة شاملة للعاملين المستقلين في مجال تجربة المستخدم ووكالات التصميم لإدارة وتقديم أعمالهم البحثية. التنظيم بسهولة: حافظ على أمان جميع بيانات عملائك في مساحات عمل منفصلة. يوفر مستودع أبحاث UserBit إمكانية إدارة المشاركين والمقابلات والاستبيانات بالإضافة إلى نسخ الفيديو والصوت بأكثر...
Looppanel
looppanel.com
Looppanel هو منتج تحليل ومستودع بحثي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجعل اكتشاف رؤى المستخدم ومشاركتها أسرع بمقدار 5 مرات.
Condens
condens.io
Condens هي أداة برمجية تجعل تخزين بيانات بحث المستخدم وتحليلها ومشاركتها أسهل وأسرع وأكثر متعة. مع التركيز بشكل خاص على سهولة الاستخدام والإعداد السريع، يمكنك البدء باستخدام Condens في بضع دقائق. المزايا الرئيسية هي: • الانتقال من البيانات الأولية إلى الرؤى بشكل أسرع • التعاون مع الزملاء في تحليل ال...
User Evaluation
userevaluation.com
تقييم المستخدم عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتركز على تقديم رؤى وتحليلات عميقة لتعزيز تصميم المنتج وفهم العملاء. ويقدم مجموعة من الأدوات لأبحاث العملاء وتوليد الرؤية. باستخدام الذكاء الاصطناعي، تسمح المنصة بإنشاء رؤى سريعة يتم الحصول عليها مباشرة من المحتوى الخاص بك. إنه يلبي بشكل جيد ...
CoNote
conote.ai
يقوم CoNote بنسخ وتحليل وتنظيم أبحاثك النوعية أثناء التعاون مع فريقك.
Tetra Insights
tetrainsights.com
توفر منصة Tetra ميزات وفوائد مصممة للمؤسسات التي تعتمد على الرؤى، بما في ذلك: - مصدر واحد للحقيقة لجميع العملاء الصوتيين والفيديو - تحميل ملفات فيديو كبيرة ومزامنتها من أي مصدر - مستودع قوي للبحث والرؤى - النسخ الآلي لجميع الملفات التي تم تحميلها - بحث بديهي عبر جميع البيانات والنصوص والتحليلات - أد...
Great Question
greatquestion.co
يعد Great Question موطنًا لأبحاث تجربة المستخدم لأفضل الفرق في فئتها مثل Canva وDrift وBrex. قم بتجنيد المشاركين في الأبحاث، وإجراء مقابلات مع المستخدمين، واستطلاعات الرأي، ومجموعات التركيز، وشكرهم من خلال الحوافز العالمية. ثم قم بتخزين وتحليل ومشاركة جميع الرؤى والإبرازات والبكرات والتسجيلات والنصو...