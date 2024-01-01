China-Arms

China-Arms

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الموقع الإلكتروني: china-arms.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

China-Arms هو موقع إلكتروني تم إنشاؤه من قبل محبي الجيش المهتمين جدًا بالتطور العسكري الصيني، وما نفعله هنا هو المساعدة في نشر الأخبار والمراجعات حول الجيش الصيني، بما في ذلك جيشه وأسلحته. نحن ملتزمون بتقديم معلومات فريدة وأصلية وقيمة.

الموقع الإلكتروني: china-arms.com

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