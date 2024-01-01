بدائل - Checkout Page
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Ecwid
ecwid.com
سلة تسوق التجارة الإلكترونية Ecwid سريعة وسهلة الاستخدام! قم بإعداد متجرك المجاني عبر الإنترنت لـ WordPress وDrupal وFacebook والمزيد! ابدأ البيع عبر الإنترنت باستخدام Ecwid.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Big Cartel
bigcartel.com
أنشئ متجرًا فريدًا عبر الإنترنت، وقم ببيع عملك، وقم بإدارة أعمال إبداعية. مثالي لمصممي الملابس والفرق وصانعي المجوهرات والحرفيين وغيرهم من الفنانين.
OpenCart
opencart.com
نظام عربة التسوق المجانية. OpenCart هو حل للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت مفتوح المصدر يعتمد على لغة PHP.
Marketing 360
marketing360.com
قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.
Shift4Shop
shift4shop.com
ما هي برامج التجارة الإلكترونية؟ وكيفية اختيار برنامج التجارة الإلكترونية المناسب لبناء عملك عبر الإنترنت وإطلاق موقع ويب ناجح
PrestaShop
prestashop.com
أطلق موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك، وقم بتخصيص متجرك عبر الإنترنت وابدأ في بيع منتجاتك باستخدام منصة التجارة الإلكترونية PrestaShop.
SamCart
samcart.com
الطريقة السهلة لبدء البيع عبر الإنترنت. سواء كنت تبيع منتجات رقمية أو خدمات عبر الإنترنت، فإن SamCart هي الطريقة الأسهل لبدء قبول الطلبات.
EasyStore
easystore.co
تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.
Storenvy
storenvy.com
قم بالشراء مباشرة من الشركات الصغيرة الأكثر روعة في العالم.
Selldone
selldone.com
يقع المقر الرئيسي لشركة Selldone، وهي قوة رائدة في مجال منصات التجارة الإلكترونية، في مركز تكنولوجي نابض بالحياة، مما يعكس روحها المبتكرة. تأسست شركة Selldone بهدف تبسيط العمليات التجارية عبر الإنترنت، وقد قامت بتوسيع نطاق انتشارها وتأثيرها بسرعة. تتميز الشركة بفريق متخصص من الخبراء وتاريخ غني في اب...
ShopFactory
shopfactory.com
أنشئ موقع التجارة الإلكترونية والمتجر الإلكتروني الخاص بك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إدارة المدفوعات والطلبات والعملاء والشحن والتسويق في السحابة. قوية بشكل مدهش. سهل الاستخدام للغاية.
Olist
olist.com
مصمم لأولئك الذين يبحثون عن أفضل التقنيات والأدوات والتكاملات في عملية المبيعات عبر الإنترنت. تسريع أعمالك، والنمو في التجارة الإلكترونية.
Tradift
tradift.com
Tradift هي شركة تكنولوجيا تقدم حلول التجارة الإلكترونية للشركات المحددة. تسهل Tradift على الشركات قبول المدفوعات وشحن المنتجات وإدارة المبيعات، كل ذلك ضمن منصة واحدة.
Cartzy
cartzy.com
Cartzy عبارة عن منصة تجارة إلكترونية شاملة تسهل على أي شخص بدء عمل تجاري عبر الإنترنت. تم إنشاؤه باستخدام جميع التطبيقات التي تحتاجها لبدء متجر محسّن للغاية، بمجرد إخراجه من الصندوق. تحظى Cartzy بثقة الآلاف من مسوقي وبائعي التجارة الإلكترونية في بلدان حول العالم وقد تم إنشاؤها بواسطة Marketers for M...
UltraCart
ultracart.com
UltraCart عبارة عن حل لعربة التسوق يمكن تكوينه بسهولة ويوفر إدارة كاملة قائمة على الويب ويمكن دمجه في أي موقع ويب باستخدام رابط بسيط.
Airsquare
airsquare.com
قم ببيع المنتجات والتذاكر والعضويات، عبر الإنترنت وفي المتجر باستخدام برنامجنا التجاري كامل الميزات، في أي مكان في العالم.
Shoprocket
shoprocket.io
أنشئ حسابك مع Shoprocket وابدأ البيع في أي مكان خلال 5 دقائق. ما عليك سوى نسخ الكود الخاص بنا ولصقه في موقع الويب الخاص بك أو مدونتك، أو ربط حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق. إنها أيضًا أسرع عربة تسوق في العالم.
Storbie
storbie.com
Storbie هي منصة التجارة الإلكترونية لتجار التجزئة المستقلين. نحن موجودون لمساعدة الشركات الصغيرة على النجاح عبر الإنترنت ونحن متخصصون في حلول الويب المخصصة للصناعة للصيدلة والعيادات البيطرية. منصة Storbie سهلة الاستخدام دون الحاجة إلى معرفة البرمجة. نحن نهتم بالأمور التقنية حتى تتمكن من التركيز على ...
ThriveCart
thrivecart.com
ThriveCart عبارة عن منصة لعربات التسوق تمكن الشركات من زيادة الإيرادات من خلال صفحات عربة التسوق عالية التحويل.
Cococart
cococart.co
أسهل طريقة لإدارة عملك. قم بإدارة طلباتك ومدفوعاتك وتسويقك والمزيد — في مكان واحد. Cococart هي الطريقة الأسهل لأي شخص لبيع أي شيء عبر الإنترنت. يمكن للتجار إنشاء متجر بدون تعليمات برمجية أو تصميم أو تنزيلات للتطبيقات. لا تزال 200 مليون شركة في جميع أنحاء العالم تستخدم WhatsApp أو الهاتف لتلقي الطل...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ هي منصة التجارة الإلكترونية ذات الأداء الوحيد التي تم إنشاؤها بدافع الضرورة بسبب معدلات التحويل السيئة. متى كانت آخر مرة تم فيها تحويل مبيعات متجرك بنسبة 4%، أو 6%، أو 8%، أو 10% أو أكثر؟ يعمل Checkout Champ على زيادة معدلات التحويل ومتوسط قيمة الطلب من خلال الخروج المخصص الثوري، وز...
HeadQ
headq.io
يمنح HeadQ عملائك تجربة شراء سلسة أثناء قيامهم بتكوين منتجهم والحصول على عرض أسعار والتحقق مباشرة من موقع الويب الخاص بك.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty عبارة عن منصة يمكنك من خلالها إنشاء وإدارة متجرك الخاص عبر الإنترنت في غضون دقائق من هاتفك الذكي
Shopaccino
shopaccino.com
منصة برمجيات التجارة الإلكترونية سهلة الاستخدام مع تطبيق الهاتف المحمول. يمكن للتجار إنشاء مواقعهم الإلكترونية وبيع المنتجات لعملاء B2C وB2B (كلاهما). واجهة برمجة التطبيقات (API) متكاملة مع جميع بوابات الدفع وشركات الشحن الرئيسية. وجود أدوات تسويقية مثل: البريد الآلي للطلبات المهجورة، ونظام نقاط الم...
ShopWired
shopwired.io
ShopWired هي منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في المملكة المتحدة والتي تتيح للتجار إنشاء متجرهم عبر الإنترنت وإطلاقه وتنميته باستخدام الأدوات التي نقدمها. باستخدام ShopWired، يمكن للتجار إنشاء واجهات متاجر جميلة، والبيع عبر قنوات مبيعات متعددة (الويب، والهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأس...