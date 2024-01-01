Checkbook

Checkbook

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الموقع الإلكتروني: checkbook.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Checkbook على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

في Checkbook، قمنا ببناء طريقة للشركات والأفراد لإرسال واستلام الشيكات الرقمية، من خلال بضع نقرات بسيطة. يقوم Checkbook.io بحل عمليات الدفع من خلال توفير تجربة سلسة لكل من المرسل والمستلم. لا يتطلب الأمر إعداد أي مستلم ويمنحهم القدرة على الاختيار في تحديد طريقة الدفع لتلقي الأموال، سواء كان ذلك الدفع الفوري أو الإيداع المباشر أو شيك قابل للطباعة. لقد ساعد التدفق البسيط شركاتنا على الوصول إلى 99% من التحويل الرقمي، مما أدى إلى خفض تكلفة ودعم الشيكات الورقية القديمة بشكل كبير.
الفئات:
Business
برامج الفواتير

الموقع الإلكتروني: checkbook.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Checkbook. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Wave

Wave

waveapps.com

Xero

Xero

xero.com

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

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Checkeeper

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SimpleFX

SimpleFX

simplefx.com

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Gitpod

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Zil Money

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