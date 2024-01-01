في Checkbook، قمنا ببناء طريقة للشركات والأفراد لإرسال واستلام الشيكات الرقمية، من خلال بضع نقرات بسيطة. يقوم Checkbook.io بحل عمليات الدفع من خلال توفير تجربة سلسة لكل من المرسل والمستلم. لا يتطلب الأمر إعداد أي مستلم ويمنحهم القدرة على الاختيار في تحديد طريقة الدفع لتلقي الأموال، سواء كان ذلك الدفع الفوري أو الإيداع المباشر أو شيك قابل للطباعة. لقد ساعد التدفق البسيط شركاتنا على الوصول إلى 99% من التحويل الرقمي، مما أدى إلى خفض تكلفة ودعم الشيكات الورقية القديمة بشكل كبير.

الموقع الإلكتروني: checkbook.io

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