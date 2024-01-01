بدائل - Checkboard

Vouched

vouched.id

Vouched عبارة عن ذكاء اصطناعي ورؤية حاسوبية حائزة على جوائز تعمل على تمكين التحقق من الهوية المرئية الشاملة، وKYC، وKYP، واكتشاف الاحتيال عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. نظرًا لكونه خبيرًا في أكثر من 600+ وثيقة هوية صادرة عن الحكومة في أكثر من 70 دولة، تساعد Vouched البنوك والموارد البشرية ومقدمي الرع...