CHATTERgo

CHATTERgo

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: chattergo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CHATTERgo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CHATTERgo is a transformative AI-first conversational solution aimed at enhancing the shopping experience on your store. Unlike traditional chatbots that require complicated flow setup, CHATTERgo's AI-first approach makes use of GPT-4 reasoning and tool utilisation capabilities, together with advanced vector-based search technologies, making it immediately useful for tasks such as product recommendations, answering store policies, checking order statuses, etc. * AI Consultant - Seamlessly handles customer queries, suggests relevant products * Contextual Search - Retrieves precise results beyond just keywords * Enhance Experience - Leveraging user-contributed knowledge for enriched dialogue
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: chattergo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CHATTERgo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

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Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

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