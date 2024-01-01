بدائل - Chatroll

Knack

knack.com

لقد كانت Knack رائدة في مجال No Code لأكثر من عقد من الزمن مع أكثر من 5000 عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر الشركات في قائمة Fortune 500. تعمل Knack على تمكين المبتكرين العاديين من التغلب بسهولة على تحديات الأعمال الحرجة. ومن خلال الاستفادة من منصة Knack البديهية التي لا تحتاج إلى تعليمات ...