Chatlio

Chatlio

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: chatlio.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chatlio على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بالدردشة مع زوار موقع الويب الخاص بك مباشرة من Slack. لا تحتاج إلى عميل دردشة آخر للتحدث مع عملائك. تثبيت بسيط لمدة دقيقة واحدة. يمكن لزوار موقعك بعد ذلك الدردشة معك على الفور حول أسئلة ما قبل البيع، ومشكلات الدعم، وما إلى ذلك، بينما تقوم أنت وفريقك بالرد مباشرة من Slack دون أي أدوات إضافية للتثبيت أو الاستخدام.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: chatlio.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chatlio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

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Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

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chatwoot.com

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Botup

Botup

botup.com

Pylon

Pylon

usepylon.com

tawk.to

tawk.to

tawk.to

Chat AI

Chat AI

gtchat.ai

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