قم بالدردشة مع زوار موقع الويب الخاص بك مباشرة من Slack. لا تحتاج إلى عميل دردشة آخر للتحدث مع عملائك. تثبيت بسيط لمدة دقيقة واحدة. يمكن لزوار موقعك بعد ذلك الدردشة معك على الفور حول أسئلة ما قبل البيع، ومشكلات الدعم، وما إلى ذلك، بينما تقوم أنت وفريقك بالرد مباشرة من Slack دون أي أدوات إضافية للتثبيت أو الاستخدام.

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